ФСБ: при стрельбе в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, более 100 пострадали
Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия после ЧП
23 марта 2024, 02:16, ИА Амител
Фото: скрин видео
ФСБ официально подтвердила гибель 40 человек и более 100 пострадавших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости.
Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия после ЧП в комплексе "Крокус".
Напомним, что ранее главное Следственное управление России возбудило уголовное дело о теракте. Здание продолжает гореть. По информации СМИ, ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления.
По тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка.
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