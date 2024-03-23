ФСБ: при стрельбе в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, более 100 пострадали

Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия после ЧП

23 марта 2024, 02:16, ИА Амител

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ФСБ официально подтвердила гибель 40 человек и более 100 пострадавших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости.

Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия после ЧП в комплексе "Крокус".

Напомним, что ранее главное Следственное управление России возбудило уголовное дело о теракте. Здание продолжает гореть. По информации СМИ, ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления.

По тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка.