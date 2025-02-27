Mash: певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье
На момент медицинского освидетельствования артист был трезв, но на реакцию могли повлиять препараты для лечения рака
27 февраля 2025, 15:11, ИА Амител
Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Наро-Фоминском округе вечером 26 февраля.
По данным канала, артист находился за рулем Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину. Пострадавшая утверждает, что при переходе дороги она убедилась в отсутствии автомобилей, однако внезапно на нее вылетела иномарка.
Женщину спасла реакция – она быстро отскочила в сторону. Водитель, по словам пострадавшей, все видел и даже не подошел посмотреть, в порядке ли пешеход. Кроме того, Буйнов якобы прятался и хотел покинуть место ДТП. По предварительным данным, у пенсионерки сотрясение, а также разрыв связок.
Mash отмечает, что на момент медицинского освидетельствования певец был трезв. При этом на реакцию могли повлиять препараты, которые он принимает, – на фоне рецидива рака ему назначили гормонотерапию и таблетки, снижающие когнитивную функцию.
15:26:10 27-02-2025
Пенсионер на подержанной иномарке
15:43:49 27-02-2025
Он, кстати, служил в армии в нашем крае, в Алейске.
16:36:14 27-02-2025
Гость (15:43:49 27-02-2025) Он, кстати, служил в армии в нашем крае, в Алейске.... флаг ему в руки
15:45:22 27-02-2025
Если состояние здоровья не позволяет, а препараты для лечения снижают реакцию, о чём прямо написано в инструкции, то садиться за руль нельзя, кем бы ты не был.
15:47:40 27-02-2025
Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.
16:24:18 27-02-2025
Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... Бабки?) Действительно бабки портят некоторых. Сел за руль лх570 и стал думать что он бог. А может и до этого так думал
16:26:45 27-02-2025
Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... бабки зло, а бабушки жертвы.
Известность не повод садиться за руль обдолбанным и гонять.
Если препараты реакцию снижают, значит нельзя садиться за руль.
А бабки у него есть, мог бы водителя нанять, если здоровье не позволяет садиться самому.
16:43:37 27-02-2025
Гость (16:26:45 27-02-2025) бабки зло, а бабушки жертвы.Известность не повод садитьс... Где тут написано что он обдолбаный? А вот из вашего комента прямо следует, что вы в обдолбе разбираетесь.
16:58:35 27-02-2025
Гость (16:26:45 27-02-2025) бабки зло, а бабушки жертвы.Известность не повод садитьс... Откуда у него бабки? Ему государство миллион выделило на лечение!
Вот пусть теперь и отдаст его пострадавшей.
16:57:32 27-02-2025
Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... Женщина в 61 год бабка?)))
Этот ваш Буйноа- 74 летний дед, да еще и больной, которому за рулем делать нечего.
Хорошо, что у женщины реакция хорошая- спасла себе жизнь, а Буйнова от нар.
17:21:22 27-02-2025
Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... Дак ему государство лям на лечение выделило
20:16:04 27-02-2025
Бамбук подмосковский.
20:19:33 27-02-2025
Яда полили, а по итогу он и не был за рулём. Был как положено, его водитель. Только не стройте интриги, что это специально так симпровизировали.
08:11:02 28-02-2025
Гость (20:19:33 27-02-2025) Яда полили, а по итогу он и не был за рулём. Был как положен... не тащите сплетни,нет у него водителя,он сам любитель полихачить.
и сбежать с места ДТП ему не дали очевидцы
09:42:25 28-02-2025
Гость (08:11:02 28-02-2025) не тащите сплетни,нет у него водителя,он сам любитель полиха... Вы так всё про его жизнь знаете и были там на месте, что можно целиком утверждать? Мы можем только верить в одну из 2 версий. Время покажет, какая истинная
10:48:48 28-02-2025
74-х летний сбил 61-у летнюю)) пенсики выпиливаются постепенно сами