Mash: певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье

На момент медицинского освидетельствования артист был трезв, но на реакцию могли повлиять препараты для лечения рака

27 февраля 2025, 15:11, ИА Амител

Александр Буйнов / Фото: Мария Семенова / ТАСС

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Наро-Фоминском округе вечером 26 февраля.

По данным канала, артист находился за рулем Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину. Пострадавшая утверждает, что при переходе дороги она убедилась в отсутствии автомобилей, однако внезапно на нее вылетела иномарка.

Женщину спасла реакция – она быстро отскочила в сторону. Водитель, по словам пострадавшей, все видел и даже не подошел посмотреть, в порядке ли пешеход. Кроме того, Буйнов якобы прятался и хотел покинуть место ДТП. По предварительным данным, у пенсионерки сотрясение, а также разрыв связок.

Mash отмечает, что на момент медицинского освидетельствования певец был трезв. При этом на реакцию могли повлиять препараты, которые он принимает, – на фоне рецидива рака ему назначили гормонотерапию и таблетки, снижающие когнитивную функцию.