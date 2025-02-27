НОВОСТИПроисшествия

Mash: певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье

На момент медицинского освидетельствования артист был трезв, но на реакцию могли повлиять препараты для лечения рака

27 февраля 2025, 15:11, ИА Амител

Александр Буйнов / Фото: Мария Семенова / ТАСС
Александр Буйнов / Фото: Мария Семенова / ТАСС

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Наро-Фоминском округе вечером 26 февраля.

По данным канала, артист находился за рулем Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину. Пострадавшая утверждает, что при переходе дороги она убедилась в отсутствии автомобилей, однако внезапно на нее вылетела иномарка. 

Женщину спасла реакция – она быстро отскочила в сторону. Водитель, по словам пострадавшей, все видел и даже не подошел посмотреть, в порядке ли пешеход. Кроме того, Буйнов якобы прятался и хотел покинуть место ДТП. По предварительным данным, у пенсионерки сотрясение, а также разрыв связок.

Mash отмечает, что на момент медицинского освидетельствования певец был трезв. При этом на реакцию могли повлиять препараты, которые он принимает, – на фоне рецидива рака ему назначили гормонотерапию и таблетки, снижающие когнитивную функцию.

ДТП Происшествия

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

15:26:10 27-02-2025

Пенсионер на подержанной иномарке

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:49 27-02-2025

Он, кстати, служил в армии в нашем крае, в Алейске.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:36:14 27-02-2025

Гость (15:43:49 27-02-2025) Он, кстати, служил в армии в нашем крае, в Алейске.... флаг ему в руки

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:22 27-02-2025

Если состояние здоровья не позволяет, а препараты для лечения снижают реакцию, о чём прямо написано в инструкции, то садиться за руль нельзя, кем бы ты не был.

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:40 27-02-2025

Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:18 27-02-2025

Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... Бабки?) Действительно бабки портят некоторых. Сел за руль лх570 и стал думать что он бог. А может и до этого так думал

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:45 27-02-2025

Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... бабки зло, а бабушки жертвы.
Известность не повод садиться за руль обдолбанным и гонять.
Если препараты реакцию снижают, значит нельзя садиться за руль.
А бабки у него есть, мог бы водителя нанять, если здоровье не позволяет садиться самому.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:37 27-02-2025

Гость (16:26:45 27-02-2025) бабки зло, а бабушки жертвы.Известность не повод садитьс... Где тут написано что он обдолбаный? А вот из вашего комента прямо следует, что вы в обдолбе разбираетесь.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:35 27-02-2025

Гость (16:26:45 27-02-2025) бабки зло, а бабушки жертвы.Известность не повод садитьс... Откуда у него бабки? Ему государство миллион выделило на лечение!
Вот пусть теперь и отдаст его пострадавшей.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:32 27-02-2025

Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... Женщина в 61 год бабка?)))
Этот ваш Буйноа- 74 летний дед, да еще и больной, которому за рулем делать нечего.
Хорошо, что у женщины реакция хорошая- спасла себе жизнь, а Буйнова от нар.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:22 27-02-2025

Гость (15:47:40 27-02-2025) Бабки зло. Буйнову сил всё это выдержать и пережить.... Дак ему государство лям на лечение выделило

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:04 27-02-2025

Бамбук подмосковский.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:33 27-02-2025

Яда полили, а по итогу он и не был за рулём. Был как положено, его водитель. Только не стройте интриги, что это специально так симпровизировали.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:11:02 28-02-2025

Гость (20:19:33 27-02-2025) Яда полили, а по итогу он и не был за рулём. Был как положен... не тащите сплетни,нет у него водителя,он сам любитель полихачить.
и сбежать с места ДТП ему не дали очевидцы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:25 28-02-2025

Гость (08:11:02 28-02-2025) не тащите сплетни,нет у него водителя,он сам любитель полиха... Вы так всё про его жизнь знаете и были там на месте, что можно целиком утверждать? Мы можем только верить в одну из 2 версий. Время покажет, какая истинная

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:48 28-02-2025

74-х летний сбил 61-у летнюю)) пенсики выпиливаются постепенно сами

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров