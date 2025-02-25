Shot: Ефремову грозит ШИЗО за владение телефоном в колонии
Канал утверждает, что провести в одиночной камере актер может от трех до десяти суток
25 февраля 2025, 15:20, ИА Амител
Актеру Михаилу Ефремову грозит штрафной изолятор за использование мобильного телефона в колонии. Как сообщает Telegram-канал Shot, управление ФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4 после обнаружения смартфона.
Ранее канал сообщил, что во время внеплановой проверки у Ефремова обнаружили мобильное устройство с возможностью выхода в интернет. Из-за этого под угрозой оказалось его условно-досрочное освобождение, на которое он подал в "секретном формате". При этом адвокат актера опроверг информацию, назвав ее фейком.
По данным Shot, сейчас проверяющие проводят беседы со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, в том числе с гостями и работниками колонии. Самого артиста могут отправить в одиночный изолятор на срок от трех до десяти суток – владение телефоном является серьезным нарушением, а оно у артиста не первое за время отбывания наказания.
"Кстати, на Рождество Ефремов посещал храм при колонии, молился и говорил, что исправился и начнет новую жизнь", – добавили в канале.
15:42:51 25-02-2025
Издеваются над мужиком... И известно почему. Алкоголиков много и задавивших людей тоже. Только вот они или на поселении, или уже на свободе или их отпускают под домашний арест. С той пьянью, что задавила девушку в Барнауле собираются именно так и поступить. Почему- то законы для всех разные.
16:29:23 25-02-2025
Гость (15:42:51 25-02-2025) Издеваются над мужиком... И известно почему. Алкоголиков мно... кто мужик? этот алкаш, наркоман и убийца- мужик?
19:11:05 25-02-2025
Элен без ребят (16:29:23 25-02-2025) кто мужик? этот алкаш, наркоман и убийца- мужик? ... Посмотрим сколько дадут той тетеньке что задавила 25 летнюю девочку,надеюсь что тоже 8 лет
18:05:07 25-02-2025
Гость (15:42:51 25-02-2025) Издеваются над мужиком... И известно почему. Алкоголиков мно... Почему вам этого алкаша жалко, а ту алкашку - нет? И погибших людей тоже не жалко?
08:33:20 26-02-2025
Гость (18:05:07 25-02-2025) Почему вам этого алкаша жалко, а ту алкашку - нет? И погибши... никого ему не жалко! это либерастнутый провокатор и ключевая фраза в его комменте- "известно за что". все остальное- словесный мусор для жалостливых.
08:36:16 26-02-2025
Элен без ребят (08:33:20 26-02-2025) никого ему не жалко! это либерастнутый провокатор и ключева... +
Это человеческое недоразумение политическую подоплеку увидит или попытается разглядеть, даже в пьяной драке возле сельского клуба.
16:28:32 25-02-2025
Ну косяк, есть косяк. Так что пусть сидит дальше алкаш и убийца, и не ждёт УДО
16:50:58 25-02-2025
Адвокат же сказал не было такого.
18:09:06 25-02-2025
Напился пьяным — сломал деревцо. Стыдно людям смотреть в лицо (с)
Хотя Мишке не стыдно. Пусть полностью отбывает.
11:38:22 26-02-2025
Если я правильно понял, Ефремов, в том числе, учил других людей жить. Но если он сам так не жил, он врал. Тупо деньги зарабатывал. Это же нечестно. Честно сказать, что неважно либерал ты или наоборот, ты все равно можешь врать. Поэтому не надо брать на полную веру не только зомбоящики, но и зомбосайты и другие информационные ресурсы, включая забор и бабушек во дворе. Пользоваться этой информацией можно, но с учетом собственных знаний, жизненного опыта и простой логики, которая может подсказать где лапша