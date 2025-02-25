Shot: Ефремову грозит ШИЗО за владение телефоном в колонии

Канал утверждает, что провести в одиночной камере актер может от трех до десяти суток

25 февраля 2025, 15:20, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Актеру Михаилу Ефремову грозит штрафной изолятор за использование мобильного телефона в колонии. Как сообщает Telegram-канал Shot, управление ФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4 после обнаружения смартфона.

Ранее канал сообщил, что во время внеплановой проверки у Ефремова обнаружили мобильное устройство с возможностью выхода в интернет. Из-за этого под угрозой оказалось его условно-досрочное освобождение, на которое он подал в "секретном формате". При этом адвокат актера опроверг информацию, назвав ее фейком.

По данным Shot, сейчас проверяющие проводят беседы со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, в том числе с гостями и работниками колонии. Самого артиста могут отправить в одиночный изолятор на срок от трех до десяти суток – владение телефоном является серьезным нарушением, а оно у артиста не первое за время отбывания наказания.