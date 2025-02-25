НОВОСТИПроисшествия

Shot: Ефремову грозит ШИЗО за владение телефоном в колонии

Канал утверждает, что провести в одиночной камере актер может от трех до десяти суток

25 февраля 2025, 15:20, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru
Тюрьма / Фото: amic.ru

Актеру Михаилу Ефремову грозит штрафной изолятор за использование мобильного телефона в колонии. Как сообщает Telegram-канал Shot, управление ФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4 после обнаружения смартфона.

Ранее канал сообщил, что во время внеплановой проверки у Ефремова обнаружили мобильное устройство с возможностью выхода в интернет. Из-за этого под угрозой оказалось его условно-досрочное освобождение, на которое он подал в "секретном формате". При этом адвокат актера опроверг информацию, назвав ее фейком.

По данным Shot, сейчас проверяющие проводят беседы со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, в том числе с гостями и работниками колонии. Самого артиста могут отправить в одиночный изолятор на срок от трех до десяти суток – владение телефоном является серьезным нарушением, а оно у артиста не первое за время отбывания наказания.

"Кстати, на Рождество Ефремов посещал храм при колонии, молился и говорил, что исправился и начнет новую жизнь", – добавили в канале.

Происшествия культура

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

15:42:51 25-02-2025

Издеваются над мужиком... И известно почему. Алкоголиков много и задавивших людей тоже. Только вот они или на поселении, или уже на свободе или их отпускают под домашний арест. С той пьянью, что задавила девушку в Барнауле собираются именно так и поступить. Почему- то законы для всех разные.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:29:23 25-02-2025

Гость (15:42:51 25-02-2025) Издеваются над мужиком... И известно почему. Алкоголиков мно... кто мужик? этот алкаш, наркоман и убийца- мужик?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:11:05 25-02-2025

Элен без ребят (16:29:23 25-02-2025) кто мужик? этот алкаш, наркоман и убийца- мужик? ... Посмотрим сколько дадут той тетеньке что задавила 25 летнюю девочку,надеюсь что тоже 8 лет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:07 25-02-2025

Гость (15:42:51 25-02-2025) Издеваются над мужиком... И известно почему. Алкоголиков мно... Почему вам этого алкаша жалко, а ту алкашку - нет? И погибших людей тоже не жалко?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:33:20 26-02-2025

Гость (18:05:07 25-02-2025) Почему вам этого алкаша жалко, а ту алкашку - нет? И погибши... никого ему не жалко! это либерастнутый провокатор и ключевая фраза в его комменте- "известно за что". все остальное- словесный мусор для жалостливых.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:16 26-02-2025

Элен без ребят (08:33:20 26-02-2025) никого ему не жалко! это либерастнутый провокатор и ключева... +
Это человеческое недоразумение политическую подоплеку увидит или попытается разглядеть, даже в пьяной драке возле сельского клуба.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

16:28:32 25-02-2025

Ну косяк, есть косяк. Так что пусть сидит дальше алкаш и убийца, и не ждёт УДО

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:58 25-02-2025

Адвокат же сказал не было такого.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:06 25-02-2025

Напился пьяным — сломал деревцо. Стыдно людям смотреть в лицо (с)
Хотя Мишке не стыдно. Пусть полностью отбывает.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:22 26-02-2025

Если я правильно понял, Ефремов, в том числе, учил других людей жить. Но если он сам так не жил, он врал. Тупо деньги зарабатывал. Это же нечестно. Честно сказать, что неважно либерал ты или наоборот, ты все равно можешь врать. Поэтому не надо брать на полную веру не только зомбоящики, но и зомбосайты и другие информационные ресурсы, включая забор и бабушек во дворе. Пользоваться этой информацией можно, но с учетом собственных знаний, жизненного опыта и простой логики, которая может подсказать где лапша

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров