Mash: пилота разбившегося в Афганистане самолета госпитализировали в Москве

У мужчины развился острый инфаркт с поражением передней стенки по всей толщине

26 января 2024, 17:26, ИА Амител

Стетоскоп в руках врача / Фото: unsplash.com

Пилота разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 экстренно госпитализировали после возвращения в Москву с острым инфарктом. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 41-летнего мужчины развилось поражение передней стенки миокарда по всей толщине.

Сейчас летчик находится в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, вероятность летального исхода остается высокой.

Напомним, что самолет совершал частный медицинский рейс. На борту находилась семья российских предпринимателей. Супруги отдыхали в Таиланде, жена заболела, и муж вызвал ей частный самолет, чтобы доставить в Россию. Выжили четыре человека – медики, сопровождавшие пациентку, и пилоты.