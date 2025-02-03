Mash: пострадавший при взрыве в московском ЖК Саркисян лишился ноги
Сейчас он находится в коме
03 февраля 2025, 16:22, ИА Амител
Обстановка у ЖК "Алые паруса" в Москве / Фото: Telegram-канал Shot
Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян потерял левую ногу в результате взрыва в ЖК "Алые паруса". Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас он находится в коме.
РИА Новости уточняет, что Саркисян находится в тяжелом состоянии. Ему ампутируют ногу.
По данным Mash, среди остальных пострадавших:
- Сергей Шкрябатовский. Он получил открытый перелом левой голени;
- Дарья Карселадзе. У нее медики выявили открытую рану шеи и перелом правой голени;
- Олег Каспирович. Его СМИ назвали охранником Саркисяна. Кроме того, он якобы есть в базе украинского "Миротворца". У мужчины рваные раны пальцев левой кисти, контузия, множественные оскольчатые ранения головы и шеи.
По последним данным, бомбу в ЖК могла заложить девушка. По словам одной из жительниц дома, она видела постороннюю на этаже, когда выходила из квартиры в 09:20. Та вела себя странно и прятала лицо.
17:08:12 03-02-2025
Саркисян, Карселадзе, Каспирович... А русские то в Москве есть?
18:59:08 03-02-2025
Не было и быть не могло ничего подобного при "коммуняках", призывавших к дружбе между народами, а не к национальной грызне и мести в форме терактов, которыми "паны" отвлекают "холопов" от решения главной задачи - освобождения от ига эксплуататоров!