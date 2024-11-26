Mash: причиной возгорания SSJ-100 в Анталье могли стать конструктивные особенности
Предположительно, стойки пробили корпус и повредили баки при жесткой посадке
26 ноября 2024, 22:35, ИА Амител
По предварительной информации, причиной возгорания Sukhoi Superjet 100 могли стать конструктивные особенности самолета – стойки шасси могли пробить топливные банки из-за жесткой посадки. Как сообщает Mash, об этом свидетельствуют первые выводы Межгосударственного авиационного комитета.
Источник в ведомстве рассказал каналу, что инцидент повторяет трагедию 2019 года в аэропорту Шереметьево. Тогда после посадки самолет "запрыгал" по полосе, стойки пробили топливные баки и горючее воспламенилось. Жертвами происшествия стали 41 человек. Согласно данным МАК, шасси Superjet рассчитаны на перегруз 3,75g – если больше, то такой сценарий вероятнее всего.
Это же могло случиться и с самолетом в Анталье. Из-за жесткой посадки борт "запрыгал", стойка левого шасси пробила дыру в корпусе и повредила топливные баки. К счастью, на ВПП оказались пожарные, которые потушили огонь и не дали распространиться пламени по самолету.
04:44:12 27-11-2024
Турецкие пожарные оказались шустрей Шереметьевских.
06:04:44 27-11-2024
Не может быть.
07:12:08 27-11-2024
Интересный сценарий от конструкторов
Эти же учёные-вредители, на этой же фабрике и военные самолёты вояют ?
08:46:50 27-11-2024
Права Собчак. Летать этим самолетом это как играть в рулетку.
08:52:05 27-11-2024
Странно, а в расследовании причиной называли КВСа, который несколько раз самолет об полосу долбанул с перегрузкой под 6g. Но mash славится своими экспертами.
10:21:04 27-11-2024
как это они хитро завуалировали то, что самолет хреновый
10:32:14 27-11-2024
керосин плохой. горючий.
15:42:20 27-11-2024
мы летели москва-стамбул-рим, тоже сели в анталье из за грозы и шторма. ветер сильный боковой, капитан решил борт посадить и переждать. 5 ч в порту сидели, кое-как до рима долетели, а там тоже непогода. домой до римини 4 часа пилить. хорошо хоть водитель встретил, не на автобусе ехать