Mash: причиной возгорания SSJ-100 в Анталье могли стать конструктивные особенности

Предположительно, стойки пробили корпус и повредили баки при жесткой посадке

26 ноября 2024, 22:35, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com

По предварительной информации, причиной возгорания Sukhoi Superjet 100 могли стать конструктивные особенности самолета – стойки шасси могли пробить топливные банки из-за жесткой посадки. Как сообщает Mash, об этом свидетельствуют первые выводы Межгосударственного авиационного комитета.

Источник в ведомстве рассказал каналу, что инцидент повторяет трагедию 2019 года в аэропорту Шереметьево. Тогда после посадки самолет "запрыгал" по полосе, стойки пробили топливные баки и горючее воспламенилось. Жертвами происшествия стали 41 человек. Согласно данным МАК, шасси Superjet рассчитаны на перегруз 3,75g – если больше, то такой сценарий вероятнее всего.

Это же могло случиться и с самолетом в Анталье. Из-за жесткой посадки борт "запрыгал", стойка левого шасси пробила дыру в корпусе и повредила топливные баки. К счастью, на ВПП оказались пожарные, которые потушили огонь и не дали распространиться пламени по самолету.