НОВОСТИПроисшествия

Mash: причиной возгорания SSJ-100 в Анталье могли стать конструктивные особенности

Предположительно, стойки пробили корпус и повредили баки при жесткой посадке

26 ноября 2024, 22:35, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com
Крыло самолета / Фото: pxhere.com

По предварительной информации, причиной возгорания Sukhoi Superjet 100 могли стать конструктивные особенности самолета – стойки шасси могли пробить топливные банки из-за жесткой посадки. Как сообщает Mash, об этом свидетельствуют первые выводы Межгосударственного авиационного комитета.

Источник в ведомстве рассказал каналу, что инцидент повторяет трагедию 2019 года в аэропорту Шереметьево. Тогда после посадки самолет "запрыгал" по полосе, стойки пробили топливные баки и горючее воспламенилось. Жертвами происшествия стали 41 человек. Согласно данным МАК, шасси Superjet рассчитаны на перегруз 3,75g – если больше, то такой сценарий вероятнее всего.

Это же могло случиться и с самолетом в Анталье. Из-за жесткой посадки борт "запрыгал", стойка левого шасси пробила дыру в корпусе и повредила топливные баки. К счастью, на ВПП оказались пожарные, которые потушили огонь и не дали распространиться пламени по самолету.

Происшествия крушение самолета самолёт

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

04:44:12 27-11-2024

Турецкие пожарные оказались шустрей Шереметьевских.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коля

06:04:44 27-11-2024

Не может быть.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:08 27-11-2024

Интересный сценарий от конструкторов
Эти же учёные-вредители, на этой же фабрике и военные самолёты вояют ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:50 27-11-2024

Права Собчак. Летать этим самолетом это как играть в рулетку.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:05 27-11-2024

Странно, а в расследовании причиной называли КВСа, который несколько раз самолет об полосу долбанул с перегрузкой под 6g. Но mash славится своими экспертами.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:21:04 27-11-2024

как это они хитро завуалировали то, что самолет хреновый

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:32:14 27-11-2024

керосин плохой. горючий.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:20 27-11-2024

мы летели москва-стамбул-рим, тоже сели в анталье из за грозы и шторма. ветер сильный боковой, капитан решил борт посадить и переждать. 5 ч в порту сидели, кое-как до рима долетели, а там тоже непогода. домой до римини 4 часа пилить. хорошо хоть водитель встретил, не на автобусе ехать

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров