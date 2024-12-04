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Mash: российский чиновник устроил пьяный дебош в самолете

Он оскорблял пассажиров и членов экипажа

04 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Взлетающий самолет / Фото: amic.ru
Взлетающий самолет / Фото: amic.ru

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева, Адам Ислуев, стал героем скандала, устроив пьяный дебош на рейсе из Москвы в Читу 3 декабря. Об этом сообщает Mash.

Мужчина перебрал со спиртным и начал агрессивно себя вести.

"От Адама Ислуева досталось и пассажирам, и персоналу. Мужчина обматерил всех присутствующих, кричал проклятья и угрожал", – пишет издание.

Мужчине удалось реализовать угрозы "начистить лица". Он ударил стюарда.

После случившегося чиновника сняли с рейса и передали в руки полиции. Гурулев заявил, что буйный помощник уже с позором уволен за свои действия.

Происшествия Россия чиновники депутаты самолёт

Комментарии 6

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Гость

21:19:47 04-12-2024

штраф и в суд на него

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гость

00:04:16 05-12-2024

Это помощник того депутата который предлагал пятую часть населения страны?

  5 Нравится
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Яяя

02:05:20 05-12-2024

Уволен? А за побои и выражения его когда привлекут? Это хулиганство по меньшей мере!

  3 Нравится
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Гость

09:25:35 05-12-2024

Перебрал - в бизнесе летел?

  -3 Нравится
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Гость

09:26:12 05-12-2024

Когда дебоширов в черный список будут вносить?

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RUSSKIY

20:32:42 05-12-2024

Сейчас в совет безопасности аппарата президента секретарём переведут и все дела...

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