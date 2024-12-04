Mash: российский чиновник устроил пьяный дебош в самолете
Он оскорблял пассажиров и членов экипажа
04 декабря 2024, 20:45, ИА Амител
Взлетающий самолет / Фото: amic.ru
Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева, Адам Ислуев, стал героем скандала, устроив пьяный дебош на рейсе из Москвы в Читу 3 декабря. Об этом сообщает Mash.
Мужчина перебрал со спиртным и начал агрессивно себя вести.
"От Адама Ислуева досталось и пассажирам, и персоналу. Мужчина обматерил всех присутствующих, кричал проклятья и угрожал", – пишет издание.
Мужчине удалось реализовать угрозы "начистить лица". Он ударил стюарда.
После случившегося чиновника сняли с рейса и передали в руки полиции. Гурулев заявил, что буйный помощник уже с позором уволен за свои действия.
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