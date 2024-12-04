Mash: российский чиновник устроил пьяный дебош в самолете

Он оскорблял пассажиров и членов экипажа

04 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Взлетающий самолет / Фото: amic.ru

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева, Адам Ислуев, стал героем скандала, устроив пьяный дебош на рейсе из Москвы в Читу 3 декабря. Об этом сообщает Mash.

Мужчина перебрал со спиртным и начал агрессивно себя вести.

"От Адама Ислуева досталось и пассажирам, и персоналу. Мужчина обматерил всех присутствующих, кричал проклятья и угрожал", – пишет издание.

Мужчине удалось реализовать угрозы "начистить лица". Он ударил стюарда.

После случившегося чиновника сняли с рейса и передали в руки полиции. Гурулев заявил, что буйный помощник уже с позором уволен за свои действия.