В Москве экстренно посадили самолет, в котором умер американец
Точная причина его смерти не названа
02 декабря 2024, 21:10, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
Самолет, летевший из США в Индию, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево после того, как у американца на борту резко ухудшилось состояние. Об этом сообщает Mash.
"Мужчине было около 60 лет, он имел двойное гражданство – США и Индии. Бортпроводники пытались реанимировать его в течение нескольких часов", – пишет источник.
Американец скончался до прибытия в Москву. Врачи, поднявшиеся на борт, смогли лишь констатировать смерть.
Наиболее вероятной причиной смерти стал сердечный приступ, однако рассматривается и возможность отравления.
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