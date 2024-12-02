В Москве экстренно посадили самолет, в котором умер американец

Точная причина его смерти не названа

02 декабря 2024, 21:10, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет, летевший из США в Индию, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево после того, как у американца на борту резко ухудшилось состояние. Об этом сообщает Mash.

"Мужчине было около 60 лет, он имел двойное гражданство – США и Индии. Бортпроводники пытались реанимировать его в течение нескольких часов", – пишет источник.

Американец скончался до прибытия в Москву. Врачи, поднявшиеся на борт, смогли лишь констатировать смерть.

Наиболее вероятной причиной смерти стал сердечный приступ, однако рассматривается и возможность отравления.