Mash Siberia: экс-ректору бийского "педа" заменили меру пресечения
Теперь Людмила Мокрецова находится под домашним арестом
05 мая 2023, 19:32, ИА Амител
Ректору АГГПУ Людмиле Мокрецовой изменили меру пресечения. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, ей заменили заключение под стражей домашним арестом.
Напомним, что о задержании Мокрецовой стало известно 28 марта. Следствие считает, что она превысила должностные полномочия – профессор якобы требовала, чтобы подчинённые передавали ей свои стимулирующие выплаты. По версии следствия, за год Мокрецова незаконно получила от двух проректоров около 1,6 млн рублей.
Её поместили под стражу. Позднее в Сети появилась петиция, которая призывала изменить меру пресечения Мокрецовой. Там подчёркивали, что экс-ректор является уважаемым, добропорядочным человеком, а её "вклад в развитие отечественного образования и российского общества трудно переоценить".
Кроме того, её муж Юрий Мокрецов рассказал, что до ареста супруга подозревала своих коллег в хищениях.
22:31:29 05-05-2023
кто-то взял все-таки...
01:16:51 06-05-2023
Откуда информация? Согласно Бийскому рабочему Мокрецова находится в СИЗО до 13 мая.
16:06:53 06-05-2023
Ей нужно пожизненно дать