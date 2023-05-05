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Mash Siberia: экс-ректору бийского "педа" заменили меру пресечения

Теперь Людмила Мокрецова находится под домашним арестом

05 мая 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: www2.bigpi.biysk.ru
Фото: www2.bigpi.biysk.ru

Ректору АГГПУ Людмиле Мокрецовой изменили меру пресечения. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, ей заменили заключение под стражей домашним арестом.

Напомним, что о задержании Мокрецовой стало известно 28 марта. Следствие считает, что она превысила должностные полномочия – профессор якобы требовала, чтобы подчинённые передавали ей свои стимулирующие выплаты. По версии следствия, за год Мокрецова незаконно получила от двух проректоров около 1,6 млн рублей.

Её поместили под стражу. Позднее в Сети появилась петиция, которая призывала изменить меру пресечения Мокрецовой. Там подчёркивали, что экс-ректор является уважаемым, добропорядочным человеком, а её "вклад в развитие отечественного образования и российского общества трудно переоценить". 

Кроме того, её муж Юрий Мокрецов рассказал, что до ареста супруга подозревала своих коллег в хищениях.

Комментарии 3

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Гость

22:31:29 05-05-2023

кто-то взял все-таки...

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Наталия

01:16:51 06-05-2023

Откуда информация? Согласно Бийскому рабочему Мокрецова находится в СИЗО до 13 мая.

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Александр

16:06:53 06-05-2023

Ей нужно пожизненно дать

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