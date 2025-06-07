Mash: Украина отказалась принимать от РФ тела военных ВСУ в ходе обмена
Обмен в формате "6000 на 6000" сорвался
07 июня 2025, 09:04, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Обмен телами военных в формате "6000 на 6000", о котором Украина и Россия договорились в ходе переговоров в Стамбуле, сорвался. Как сообщает Telegram-канал Mash, от них отказался Киев.
Канал пишет, что РФ согласна обменяться телами "в любую минуту". Сегодня российские представители привезли тела к границе, однако украинцы без объяснения причин отказались их принимать.
Теперь тела перевезут на границу с Белоруссией с помощью 150 специализированных машин из Ростова, где находятся специальные рефрижераторные ангары.
09:20:12 07-06-2025
Есть тело,есть дело.Нужнгтвыплачивать родственникам деньги.А денег нет.Так что пусть считаются пока без вести пропавшими или пленными.Выплат нет.Вмё очевидно и понятно.Дела у Уеропов совсем плохи.Скоро "Капут" им.
09:31:36 07-06-2025
Гады
10:16:36 07-06-2025
Тела обязательно передать ЕС, это результаты их "братской помощи" окраинцам.. пущай памятники в Брюсселе ставят.
11:08:59 07-06-2025
Своих берегите. Собирают они.
11:39:26 07-06-2025
По своим СМИ разгоняют легенду что это русские своих солдат подложили
13:50:16 07-06-2025
Гость (11:39:26 07-06-2025) По своим СМИ разгоняют легенду что это русские своих солдат ... Вроде тела идентифицированы, как писали наши СМИ. Почему бы не разместить публично списки погибших, чтобы их родственники на окраине на основании этой информации добивались получения останков.
14:57:53 07-06-2025
Вообще изначально странный подход. Обычно трупы врагов собирали и утилизировали безымянно в ямах Беккари. Зачем в этом случае их стали хранить и идентифицировать, изначально не понятно.
16:15:04 07-06-2025
Да все понятно.Очень чётко изложил Гость в комментарии от 07.06.25 в 09:20:12 Верхи хохлов не хотят платить семьям погибших, а наши специально и правильно на весь мир сообщают , что просят хохлов забрать трупы св оих солдат.И очень резонно предложил комментатор от 13:50:16 опубликовать списки погибших украинцев.Я бы ещё напечал листовки с фамилиями и распространил бы через подпольные наши группы на УКраине, чтоб люди знали, что делают с ними руководители Укрорейха.
08:35:44 08-06-2025
Горожанин. (16:15:04 07-06-2025) Да все понятно.Очень чётко изложил Гость в комментарии от 07... - "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят"
09:30:26 08-06-2025
Шарий сегодня хорошо эту тему раскрыл. а еще рассказал, как ни одна рожа, которой он нашел родственника (он с начала СВО искал пропавших без вести), не сказала ему спасибо.
и послал всех к протоукрской матери.