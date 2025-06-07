Mash: Украина отказалась принимать от РФ тела военных ВСУ в ходе обмена

Обмен в формате "6000 на 6000" сорвался

07 июня 2025, 09:04, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Обмен телами военных в формате "6000 на 6000", о котором Украина и Россия договорились в ходе переговоров в Стамбуле, сорвался. Как сообщает Telegram-канал Mash, от них отказался Киев.

Канал пишет, что РФ согласна обменяться телами "в любую минуту". Сегодня российские представители привезли тела к границе, однако украинцы без объяснения причин отказались их принимать.

Теперь тела перевезут на границу с Белоруссией с помощью 150 специализированных машин из Ростова, где находятся специальные рефрижераторные ангары.