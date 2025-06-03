Вернутся тысячи. О чем договорились РФ и Украина в ходе переговоров 2 июня
По итогам второго раунда переговоров высказались главы российской и украинской делегаций
03 июня 2025, 08:25, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. В ходе консультаций стороны обсудили прекращение огня, новый обмен военнопленными, а также возможную встречу президентов двух стран. Переговоры продлились чуть больше часа. Главы российской и украинской делегаций – Владимир Мединский и Рустем Умеров – сделали заявления по ее итогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Главные заявления Владимира Мединского
- Россия передала Украине подробный и проработанный меморандум из двух частей. Вторая часть предполагает пути прекращения огня.
- РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. В следующий вторник, 10 июня, Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч тел военных.
- Ожидается, что в самый масштабный с начала СВО обмен пленными войдут от 1 до 1,2 тысячи человек.
- Россия и Украина обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными по формуле "все на всех".
- Солдаты в возрасте от 18 до 25 лет будут обменяны по формуле "все на всех", потолок – не менее одной тысячи человек.
- РФ предложила Украине прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Украина обещала в ближайшее время проработать предложение.
- Центральной на переговорах была тема возвращения детей. Украина передала полный список из 339 фамилий несовершеннолетних.
- Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.
- Делегация РФ довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной.
Главные заявления Рустема Умерова
- Россия и Украина договорились об обмене телами военных по формуле "шесть тысяч на шесть тысяч".
- РФ и Украина обменяются всеми тяжелобольными и ранеными пленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет.
- Украина передала список украинских детей, которых требует вернуть. Возвращение хотя бы половины из этого списка будет говорить о мирных намерениях России.
- Россия не согласилась на прекращение огня и встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Украина призывает провести встречу Путина и Зеленского, к которой может присоединиться президент США Дональд Трамп.
- Россия передала Украине меморандум с условиями прекращения огня. Киев рассмотрит документ в течение недели.
- Украина предложила России провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.
- Если Россия не согласится на прекращение огня, гуманитарные меры и подготовку к встрече президентов, должны последовать международные санкции.
Напомним, переговоры РФ и Украины велись на русском языке. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.
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