По итогам второго раунда переговоров высказались главы российской и украинской делегаций

03 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. В ходе консультаций стороны обсудили прекращение огня, новый обмен военнопленными, а также возможную встречу президентов двух стран. Переговоры продлились чуть больше часа. Главы российской и украинской делегаций – Владимир Мединский и Рустем Умеров – сделали заявления по ее итогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главные заявления Владимира Мединского

Россия передала Украине подробный и проработанный меморандум из двух частей. Вторая часть предполагает пути прекращения огня.

РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. В следующий вторник, 10 июня, Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч тел военных.

Ожидается, что в самый масштабный с начала СВО обмен пленными войдут от 1 до 1,2 тысячи человек.

Россия и Украина обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными по формуле "все на всех".

Солдаты в возрасте от 18 до 25 лет будут обменяны по формуле "все на всех", потолок – не менее одной тысячи человек.

РФ предложила Украине прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Украина обещала в ближайшее время проработать предложение.

Центральной на переговорах была тема возвращения детей. Украина передала полный список из 339 фамилий несовершеннолетних.

Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.

Делегация РФ довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной.

Главные заявления Рустема Умерова

Россия и Украина договорились об обмене телами военных по формуле "шесть тысяч на шесть тысяч".

РФ и Украина обменяются всеми тяжелобольными и ранеными пленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет.

Украина передала список украинских детей, которых требует вернуть. Возвращение хотя бы половины из этого списка будет говорить о мирных намерениях России.

Россия не согласилась на прекращение огня и встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украина призывает провести встречу Путина и Зеленского, к которой может присоединиться президент США Дональд Трамп.

Россия передала Украине меморандум с условиями прекращения огня. Киев рассмотрит документ в течение недели.

Украина предложила России провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

Если Россия не согласится на прекращение огня, гуманитарные меры и подготовку к встрече президентов, должны последовать международные санкции.

Напомним, переговоры РФ и Украины велись на русском языке. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.