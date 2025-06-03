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Вернутся тысячи. О чем договорились РФ и Украина в ходе переговоров 2 июня

По итогам второго раунда переговоров высказались главы российской и украинской делегаций

03 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. В ходе консультаций стороны обсудили прекращение огня, новый обмен военнопленными, а также возможную встречу президентов двух стран. Переговоры продлились чуть больше часа. Главы российской и украинской делегаций – Владимир Мединский и Рустем Умеров – сделали заявления по ее итогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главные заявления Владимира Мединского

  • Россия передала Украине подробный и проработанный меморандум из двух частей. Вторая часть предполагает пути прекращения огня.
  • РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. В следующий вторник, 10 июня, Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч тел военных.
  • Ожидается, что в самый масштабный с начала СВО обмен пленными войдут от 1 до 1,2 тысячи человек.
  • Россия и Украина обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными по формуле "все на всех".
  • Солдаты в возрасте от 18 до 25 лет будут обменяны по формуле "все на всех", потолок – не менее одной тысячи человек.
  • РФ предложила Украине прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Украина обещала в ближайшее время проработать предложение.
  • Центральной на переговорах была тема возвращения детей. Украина передала полный список из 339 фамилий несовершеннолетних.
  • Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.
  • Делегация РФ довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной.

Главные заявления Рустема Умерова

  • Россия и Украина договорились об обмене телами военных по формуле "шесть тысяч на шесть тысяч".
  • РФ и Украина обменяются всеми тяжелобольными и ранеными пленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет.
  • Украина передала список украинских детей, которых требует вернуть. Возвращение хотя бы половины из этого списка будет говорить о мирных намерениях России.
  • Россия не согласилась на прекращение огня и встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
  • Украина призывает провести встречу Путина и Зеленского, к которой может присоединиться президент США Дональд Трамп.
  • Россия передала Украине меморандум с условиями прекращения огня. Киев рассмотрит документ в течение недели.
  • Украина предложила России провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.
  • Если Россия не согласится на прекращение огня, гуманитарные меры и подготовку к встрече президентов, должны последовать международные санкции.

Напомним, переговоры РФ и Украины велись на русском языке. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.

Россия Политика украина Мир

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