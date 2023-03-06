Машина перевернулась на трассе Барнаул — Бийск

Предположительно, в аварии никто не пострадал

06 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: barnaul22

ДТП произошло на трассе Барнаул – Бийск в понедельник, 6 марта. Как сообщает Barnaul 22, Toyota вылетела с трассы и перевернулась.

Подробности происшествия выясняются. О пострадавших информации нет.

Напомним, что ранним утром на 272-м километре Чуйского тракта произошла смертельная авария. Предварительно установили, что мужчина 1978 года рождения ехал на Nissan Teana в сторону Бийска и по пути выскочил на встречку, где столкнулся с Renault Sandero под управлением мужчины 1950 года рождения. В результате один человек попал в больницу, одна женщина скончалась.