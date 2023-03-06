Женщина погибла в результате ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

Один из водителей выехал на встречную полосу

06 марта 2023, 14:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Человек погиб, ещё один пострадал в результате ДТП в Троицком районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария случилась 6 марта около 06:15 на 272-м километре Чуйского тракта.

Предварительно установили, что мужчина 1978 года рождения ехал на Nissan Teana в сторону Бийска и по пути выскочил на встречку, где столкнулся с Renault Sandero под управлением мужчины 1950 года рождения.

"В результате водитель автомобиля Nissan получил травмы различной степени тяжести, женщина-пассажир 1955 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.