Женщина погибла в результате ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае
Один из водителей выехал на встречную полосу
06 марта 2023, 14:24, ИА Амител
Человек погиб, ещё один пострадал в результате ДТП в Троицком районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария случилась 6 марта около 06:15 на 272-м километре Чуйского тракта.
Предварительно установили, что мужчина 1978 года рождения ехал на Nissan Teana в сторону Бийска и по пути выскочил на встречку, где столкнулся с Renault Sandero под управлением мужчины 1950 года рождения.
"В результате водитель автомобиля Nissan получил травмы различной степени тяжести, женщина-пассажир 1955 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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