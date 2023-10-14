Машина перевернулась в результате ДТП в пригороде Барнаула

По информации очевидцев, погибших нет

14 октября 2023, 11:04, ИА Амител













Фото: "В курсе 22"

Машина опрокинулась на бок в результате серьезного ДТП в поселке Лесной Барнаула, сообщает "В курсе 22".

По информации очевидцев, авария случилась 14 октября около 08:30 на пересечении улицы Магистральной и 3-го переулка. Погибших нет, но машины получили серьезные поверждения.

На месте работали сотрудники МЧС, ДПС и скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 13 октября напротив гостиницы "Барнаул" водитель иномарки не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.