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Автоинструктор из Барнаула рассказал, что делать водителю, если заклинило педаль газа

По словам автоинструктора, главное – не паниковать за рулем

14 октября 2023, 09:01, Антон Дегтярев

Водитель / Фото: amic.ru
Водитель / Фото: amic.ru

13 октября в Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП – водитель на автомобиле Toyota Corolla Runx не справился с управлением и въехал в автобусную остановку напротив гостиницы "Барнаул", погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Водитель утверждает, что авария случилась из-за того, что в его машине заклинило педаль газа. Amic.ru спросил барнаульского инструктора Сергея Волобуева, что делать в такой ситуации, чтобы избежать трагедии.

Инструктор отметил, что "в автошколах такого не проходят" и главное в такой ситуации – "не паниковать".

"Если педаль заклинила, то неважно, у вас механика или автомат, надо "выбить" передачу. Если это механика, нажимаешь сцепление. Машина ревет, но она уже управляемая. Если педаль газа заклинило и вы будете в этот момент тормозить, то машина может стать неуправляемой. То есть на механике надо нажать сцепление и включить нейтральную передачу. Либо пониженными передачами можно тормозить, как на механике, так и на автомате. Но самое главное – выбить передачу и включить нейтральную. И на механике, и на автомате это можно сделать", – рассказал он.

Напомним, что, по предварительной информации ГИБДД, в аварии погиб один человек, мужчина 1955 года. Ещё пять женщин, стоявших в момент ДТП на остановке, ранены. Их увезли в горбольницу № 1. Водителю 41 год, признаков опьянения в момент ДТП у него не было.

Барнаул ДТП Транспорт советы эксперта
Читайте также в сюжете: ДТП на остановке в Барнауле

Комментарии 9

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Гость

10:07:37 14-10-2023

За Авто надо следить и что бы Авто работало как часы.....

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Гость

10:15:56 14-10-2023

И самое главное бейся в столб а не в людей. Этот убийца на бабской машинке про педальку на ходу пр придумал. Жумахер на бабовозке.

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Гость

12:01:57 14-10-2023

а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе скорости...

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Гость

09:06:56 15-10-2023

Гость (12:01:57 14-10-2023) а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе ... зачем ручник,если тормоза исправные?

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Гость

18:58:21 16-10-2023

Гость (12:01:57 14-10-2023) а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе ... Выключив зажигание - заблокируешь руль! Сначала остановиться, потом уже зажигание.

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Гость

21:46:11 16-10-2023

Гость (12:01:57 14-10-2023) а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе ... скинуть передачу на нейтралку (это и на автомате и на механике возможно), потом уже действовать ручником. и когда скорость упадет можно и двиг глушить.

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Гость

13:30:07 14-10-2023

Что значит "выбить передачу"?

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Илья

17:04:11 15-10-2023

Что значит в школах такое не рассказывают. В каком веке живёт этот инструктор, может ему так преподносили информацию когда он учился? Это наговор на автошколы и подрывает репутацию многих. Инструктор Волобуев это в гугле вычитал как справиться с газом или проконсультировался в автошколе? И на деле он сам так пробовал?

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Гость

18:59:21 16-10-2023

Что это за машина,что педель может заклинить??? Иномарка, что ли?

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