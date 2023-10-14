Автоинструктор из Барнаула рассказал, что делать водителю, если заклинило педаль газа
По словам автоинструктора, главное – не паниковать за рулем
14 октября 2023, 09:01, Антон Дегтярев
13 октября в Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП – водитель на автомобиле Toyota Corolla Runx не справился с управлением и въехал в автобусную остановку напротив гостиницы "Барнаул", погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Водитель утверждает, что авария случилась из-за того, что в его машине заклинило педаль газа. Amic.ru спросил барнаульского инструктора Сергея Волобуева, что делать в такой ситуации, чтобы избежать трагедии.
Инструктор отметил, что "в автошколах такого не проходят" и главное в такой ситуации – "не паниковать".
"Если педаль заклинила, то неважно, у вас механика или автомат, надо "выбить" передачу. Если это механика, нажимаешь сцепление. Машина ревет, но она уже управляемая. Если педаль газа заклинило и вы будете в этот момент тормозить, то машина может стать неуправляемой. То есть на механике надо нажать сцепление и включить нейтральную передачу. Либо пониженными передачами можно тормозить, как на механике, так и на автомате. Но самое главное – выбить передачу и включить нейтральную. И на механике, и на автомате это можно сделать", – рассказал он.
Напомним, что, по предварительной информации ГИБДД, в аварии погиб один человек, мужчина 1955 года. Ещё пять женщин, стоявших в момент ДТП на остановке, ранены. Их увезли в горбольницу № 1. Водителю 41 год, признаков опьянения в момент ДТП у него не было.
10:07:37 14-10-2023
За Авто надо следить и что бы Авто работало как часы.....
10:15:56 14-10-2023
И самое главное бейся в столб а не в людей. Этот убийца на бабской машинке про педальку на ходу пр придумал. Жумахер на бабовозке.
12:01:57 14-10-2023
а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе скорости...
09:06:56 15-10-2023
Гость (12:01:57 14-10-2023) а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе ... зачем ручник,если тормоза исправные?
18:58:21 16-10-2023
Гость (12:01:57 14-10-2023) а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе ... Выключив зажигание - заблокируешь руль! Сначала остановиться, потом уже зажигание.
21:46:11 16-10-2023
Гость (12:01:57 14-10-2023) а выключить зажигание? и рвануть ручник? ручник при анализе ... скинуть передачу на нейтралку (это и на автомате и на механике возможно), потом уже действовать ручником. и когда скорость упадет можно и двиг глушить.
13:30:07 14-10-2023
Что значит "выбить передачу"?
17:04:11 15-10-2023
Что значит в школах такое не рассказывают. В каком веке живёт этот инструктор, может ему так преподносили информацию когда он учился? Это наговор на автошколы и подрывает репутацию многих. Инструктор Волобуев это в гугле вычитал как справиться с газом или проконсультировался в автошколе? И на деле он сам так пробовал?
18:59:21 16-10-2023
Что это за машина,что педель может заклинить??? Иномарка, что ли?