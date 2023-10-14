Автоинструктор из Барнаула рассказал, что делать водителю, если заклинило педаль газа

По словам автоинструктора, главное – не паниковать за рулем

14 октября 2023, 09:01, Антон Дегтярев

Водитель / Фото: amic.ru

13 октября в Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП – водитель на автомобиле Toyota Corolla Runx не справился с управлением и въехал в автобусную остановку напротив гостиницы "Барнаул", погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Водитель утверждает, что авария случилась из-за того, что в его машине заклинило педаль газа. Amic.ru спросил барнаульского инструктора Сергея Волобуева, что делать в такой ситуации, чтобы избежать трагедии.

Инструктор отметил, что "в автошколах такого не проходят" и главное в такой ситуации – "не паниковать".

"Если педаль заклинила, то неважно, у вас механика или автомат, надо "выбить" передачу. Если это механика, нажимаешь сцепление. Машина ревет, но она уже управляемая. Если педаль газа заклинило и вы будете в этот момент тормозить, то машина может стать неуправляемой. То есть на механике надо нажать сцепление и включить нейтральную передачу. Либо пониженными передачами можно тормозить, как на механике, так и на автомате. Но самое главное – выбить передачу и включить нейтральную. И на механике, и на автомате это можно сделать", – рассказал он.

Напомним, что, по предварительной информации ГИБДД, в аварии погиб один человек, мужчина 1955 года. Ещё пять женщин, стоявших в момент ДТП на остановке, ранены. Их увезли в горбольницу № 1. Водителю 41 год, признаков опьянения в момент ДТП у него не было.