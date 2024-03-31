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Машина полиции утонула в Алтайском крае

Ранее на этом месте работал трактор

31 марта 2024, 10:05, ИА Амител

Фото с места случившегося / Barnaul22
Фото с места случившегося / Barnaul22

В Алтайском крае утонул служебный автомобиль полиции. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, ранее на месте, где утонула машина, трактор копал землю. Передняя часть "Нивы" ушла под воду, а задняя поднялась.

Предварительно, пострадавших нет.

Паводок
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Комментарии 3

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Ииииигорь..

11:28:56 31-03-2024

Всё... Трактористу амба...

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Гость

10:29:01 01-04-2024

Ииииигорь.. (11:28:56 31-03-2024) Всё... Трактористу амба... ... Абсолютно правы!

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Оооо

20:57:20 31-03-2024

Это у нас в Солнечном. Кое-как его вытащили

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