Машина полиции утонула в Алтайском крае
Ранее на этом месте работал трактор
31 марта 2024, 10:05, ИА Амител
Фото с места случившегося / Barnaul22
В Алтайском крае утонул служебный автомобиль полиции. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, ранее на месте, где утонула машина, трактор копал землю. Передняя часть "Нивы" ушла под воду, а задняя поднялась.
Предварительно, пострадавших нет.
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11:28:56 31-03-2024
Всё... Трактористу амба...
10:29:01 01-04-2024
Ииииигорь.. (11:28:56 31-03-2024) Всё... Трактористу амба... ... Абсолютно правы!
20:57:20 31-03-2024
Это у нас в Солнечном. Кое-как его вытащили