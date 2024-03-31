Машина полиции утонула в Алтайском крае

Ранее на этом месте работал трактор

31 марта 2024, 10:05, ИА Амител

Фото с места случившегося / Barnaul22

В Алтайском крае утонул служебный автомобиль полиции. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, ранее на месте, где утонула машина, трактор копал землю. Передняя часть "Нивы" ушла под воду, а задняя поднялась.

Предварительно, пострадавших нет.