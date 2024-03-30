На Алтае водитель "Нивы" едва не утонул, решив проехать по затопленной дороге

Предупреждающие знаки мужчина решил проигнорировать

30 марта 2024, 19:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли водителя "Нивы", который едва не утонул вместе с машиной, сообщили в ведомстве.

Спасательную операцию проводили в Калманском районе возле села Шилово, окрестности которого сейчас топит талыми водами.

Невзирая на обстановку и предупреждающие знаки, автомобилист попытался проехать по затопленной дороге. В итоге машину потоком унесло в кювет и затопило по самые окна. Спасателей водитель дожидался на крыше. Они подплыли к нему на лодке и доставили на сушу.

29 марта в Волчихинском районе утонул рейсовый автобус. Никто из находившихся в салоне 9 человек не пострадал.