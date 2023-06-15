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Машина попала в открытый колодец на Змеиногорском тракте

От удара в автомобиле сработали подушки безопасности

15 июня 2023, 16:50, ИА Амител

На Змеиногорском тракте в Барнауле автомобиль попал в открытый канализационный люк. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Водитель иномарки не заметил открытый люк на дороге и машина провалилась в него одним колесом.

Отмечается, что от полученного удара в автомобиле сработали подушки безопасности. Мужчина за рулем и несовершеннолетняя пассажирка не получили серьезных повреждений.

Барнаул ДТП

Комментарии 1

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Гость

08:02:33 16-06-2023

кроме как от подушек пострадать не от чего.

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