Машина попала в открытый колодец на Змеиногорском тракте
От удара в автомобиле сработали подушки безопасности
15 июня 2023, 16:50, ИА Амител
На Змеиногорском тракте в Барнауле автомобиль попал в открытый канализационный люк. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Водитель иномарки не заметил открытый люк на дороге и машина провалилась в него одним колесом.
Отмечается, что от полученного удара в автомобиле сработали подушки безопасности. Мужчина за рулем и несовершеннолетняя пассажирка не получили серьезных повреждений.
08:02:33 16-06-2023
кроме как от подушек пострадать не от чего.