Машина попала в открытый колодец на Змеиногорском тракте

От удара в автомобиле сработали подушки безопасности

15 июня 2023, 16:50, ИА Амител

На Змеиногорском тракте в Барнауле автомобиль попал в открытый канализационный люк. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Водитель иномарки не заметил открытый люк на дороге и машина провалилась в него одним колесом.

Отмечается, что от полученного удара в автомобиле сработали подушки безопасности. Мужчина за рулем и несовершеннолетняя пассажирка не получили серьезных повреждений.