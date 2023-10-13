Машина сгорела в результате аварии на алтайской трассе

По предварительным данным, есть погибшие

13 октября 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткая авария произошла на трассе в Алтайском крае 13 октября. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным, на повороте к Калманке УАЗ столкнулся с минивэном. После удара отечественный автомобиль загорелся. Несколько полос на дороге оказались перекрыты.

На месте работают пожарные и медики, подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Сообщается о погибших.

