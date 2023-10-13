Эксперт: трамвайная остановка в Барнауле, где сбили людей, сделана не по правилам
Amic.ru узнал, как можно решить проблему опасных трамвайных остановок в Барнауле на проспекте Красноармейском
13 октября 2023, 08:15, Ирина Киселева
Серьезная авария в Барнауле, в которой 11 октября пострадали два человека, вновь обнажила проблему несоответствия нескольких трамвайных остановок на проспекте Красноармейском требованиям безопасности. Выполнены они со многими нарушениями и в результате люди рискуют своими жизнями. Amic.ru поговорил с экспертами и выяснил, как можно обезопасить барнаульцев.
Какие есть нарушения на трамвайной остановке "Кинотеатр "Первомайский"?
Факт, что остановка "Кинотеатр "Первомайский" на проспекте Красноармейском признана слишком узкой и поэтому небезопасной, в ГИБДД подтверждали еще в 2022 году, писал "Банкфакс". Эксперт, знакомый с ситуацией, сообщил amic.ru, что ширина посадочной площадки в два раза уже, чем по требованиям. Она определяется в зависимости от расчетного числа пассажиров, но в любом случае должна быть шире 1,5 метра.
"Эта трамвайная остановка, как и на Аграрном университете, не соответствует нормативам. Чтобы люди могли стоять на ней и заходить в трамвай, ее необходимо расширить. Ограждения, которые разделяют проезжую часть и остановку, стоят практически на дороге. Хотя они должны быть расположены минимум на расстоянии 30 сантиметров. И эта проблема существует очень давно, но городская администрация не хочет этим заниматься", – рассказал эксперт.
Собеседник агентства напомнил, что на Аграрном университете в октябре 2020 года из-за ДТП тоже пострадали люди, однако никакие меры для обеспечения безопасности приняты так и не были.
Как можно обезопасить людей, которые ждут здесь трамваи?
Для того чтобы сделать посадку на трамваи безопасной для барнаульцев, посадочную площадку необходимо расширять, но для этого придется забрать одну автомобильную полосу, отмечает эксперт. Однако город на это не пойдет, так как проспект Красноармейский является одной из главных транзитных улиц краевой столицы, говорит собеседник amic.ru.
Более бюджетный вариант – разместить остановку на краю проезжей части, чтобы люди могли переходить ее при подъезде трамваев, как это происходит на улицах Советской Армии и Челюскинцев.
Однако заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов считает, что этот будет слишком рискованно и грозит большим количеством ДТП с пострадавшими пешеходами. Он отмечает, что на Красноармейском слишком оживленное движение.
Он согласен с мнением, что выходом из ситуации стало бы сокращение вблизи остановок проезжих полос с трех до двух. Однако и Павлов подчеркивает, что в условиях бесконечных пробок в Барнауле это предложение так и останется предложением.
Логичнее, по его мнению, сместить все три полосы к обочине в районе остановок, где это возможно.
Если и на этот шаг городские власти не решатся, необходимо хотя бы сделать более плавным сужение левой полосы, соответственно, и выступающая остановка трамвая не будет начинаться настолько внезапно, как сейчас. Кроме того, нужно добавить дорожный знак, информирующий об изменении движения или объезде препятствия.
"Необходимо, чтобы выступ начинался более плавно и минимум за 10 метров до остановки. Тогда у водителей будет время перестроиться и это повысит безопасность как водителей, так и пассажиров. Сейчас водители, увидев эту выступающую остановку, резко начинают менять направление. Кроме этого, в начале остановки, где начинается посадочная площадка, нужно оборудовать останавливающее устройство в виде дорожных тумб или какой-то другой отбойник. Они будут выполнять роль буфера и защищать барнаульцев от выезда транспортных средств на остановку", – отмечает Сергей Павлов.
08:25:43 13-10-2023
Согласен, там полоса левая заканчивается прям в ограждение с остановкой, по ПЬЯНЫМ то гонять никто не разрешал!!!
08:47:53 13-10-2023
гость (08:25:43 13-10-2023) Согласен, там полоса левая заканчивается прям в ограждение с... С пьяного водителя никто вины и не снимает, речь про то, как вообще людей обезопасить
12:11:03 13-10-2023
Гость (08:47:53 13-10-2023) С пьяного водителя никто вины и не снимает, речь про то, как... Обезопасить? Лишать прав тех, кто копит штрафы за нарушения ПДД. А тем более тех, кто пьяными садится за руль.
12:54:42 13-10-2023
Гость (12:11:03 13-10-2023) Обезопасить? Лишать прав тех, кто копит штрафы за нарушения ... Если человек садится бухим за руль, то что ему мешает сесть за руль без Ву?
13:22:39 13-10-2023
Гость (12:54:42 13-10-2023) Если человек садится бухим за руль, то что ему мешает сесть ... Тюрьма в таком случае поможет.
08:28:01 13-10-2023
Вот. Я тоже так сразу и подумал "Логичнее, по его мнению, сместить все три полосы к обочине в районе остановок, где это возможно. " Сделать заворот самой дороги немного вправо, потом назад влево. Отнимется часть тротуара, но места там побольше ходить, чем толкаться на узкой остановке. Ну и всё таки тут бы хоть как было сделано, этот недоумок все равно бы влетел. Пьянь позорная натворит делов какая, потом ищут виноватых. Как и тогда на павл. Тракте семья в машине погибла, а виноватых вдруг дорожников нашли в том числе, что во время дорожных работ, не так знаки поставили. А то что бухой придурь несся в городе 100 км в час, на это знаки очень сильно повлияли.
08:47:22 13-10-2023
Гость (08:28:01 13-10-2023) Вот. Я тоже так сразу и подумал "Логичнее, по его мнению, см... Отбойник на остановке точно бы повлиял....
08:32:18 13-10-2023
Посадочные остановки - это вообще проблема. На Челюскинцев их в принципе нет. Сколько раз было: стою на Партизанской-Челюскинцев. Подходит трамвай, останавливается, открывает двери. Люди начинают через дорогу к нему идти. А водители как летели, так и летят! Ещё и людей матом кроют. Разве по правилам водители не должны пропускать людей? А выходить из набитого трамвая, когда не видно: стоят машины или едут? Обязательно найдётся автодятел, который как ехал, так и едет. Даже если остальные ряды стоят. Администрации работу свою надо начать делать! Безопасность людей превыше всего!
08:45:56 13-10-2023
гость (08:32:18 13-10-2023) Посадочные остановки - это вообще проблема. На Челюскинцев и... Чего проще-установить на каждой трамвайной остановке камеры (или установить камеры в самих трамваях) и лишать прав за такие нарушения. Пару человек лишат, опубликуют их фото в местной печати, и сможете выходить на остановках хоть с закрытыми глазами! Просто это никому не нужно. Кто должен об этом заботиться, ездит на казенной машине с личным водителем, и ему плевать на других горожан...
10:35:52 13-10-2023
Гость (08:45:56 13-10-2023) Чего проще-установить на каждой трамвайной остановке камеры ... Кому ты сдался там, наверху. Никто не будет тратиться. Пора бы это понять. ТАМ заняты распихиванием денег в карманы на крупных проектах, таким мелочами заниматься никто не будет.
08:47:30 13-10-2023
гость (08:32:18 13-10-2023) Посадочные остановки - это вообще проблема. На Челюскинцев и... про высадку пассажиров на проезжую часть трамваями есть в ПДД. Просто их уже далеко не все знают.
08:39:49 13-10-2023
Т.е. городская администрация знает о существовании проблемы, но ее не решает. Виноватых, как всегда, нет? Пьяным, конечно, никто гонять не разрешал, но нормы и существуют для того, чтобы исключить людские жертвы. Думаю, что прокуратуре следовало бы разобраться этим вопросом...
08:46:25 13-10-2023
А есть норматив протженности трамвайного маршрута между остановками? Какое расстояние между остановками Сити-Центр - Первомайский и ул.Молодежная-Аграрный универ? От Сити до Первомайки метров 200-250 кажется. Не проще ли убрать вообще две трамвайных остановки? Аграрный и Первомайский. По пути перенести пешеходник со светофором от Сити на перекрестоу Красноармейского и Партизанской. Проезджую часть бы расширили, пробок меньше, пешеходам безопасней.
09:02:05 13-10-2023
Гость (08:46:25 13-10-2023) А есть норматив протженности трамвайного маршрута между оста... С таким подходом можно половину остановок убрать. Ходить пешком полезно
08:48:20 13-10-2023
Я бы начал с остановок на Малахова. Например, ост. Волгоградская - там вообще приходится прижиматься к ограждению, когда трамвай подъезжает, чтобы он тебя не зацепил
09:45:52 13-10-2023
Гость (08:48:20 13-10-2023) Я бы начал с остановок на Малахова. Например, ост. Волгоград... А остановка на Антона Петрова перед Малахова пр направлению из центра? Она вообще сантиметров 90 шириной. Выходить приходится прямо на стоящих людей и сразу прижиматься к ограждению, иначе при проходе трамвая всегда боишься, что он тебя зацепит.Люди выходят и стоят, прижавшись, пока трамвай не уйдёт, потому что пройти в принципе невозможно. Там можно и расширить, потому что ограждение утоплено внутрь остановки сантиметров на 30.Хотя и 1,2 м для остановки мало.
12:14:03 13-10-2023
Гость (09:45:52 13-10-2023) А остановка на Антона Петрова перед Малахова пр направлению ... Так там на 2-й Малахова у т/ц "Огни" и случилась трагедия с парнем. И так все по прежнему с трамвайными остановками.
10:31:19 19-10-2023
Гость (12:14:03 13-10-2023) Так там на 2-й Малахова у т/ц "Огни" и случилась трагедия с... Где случилась трагедия с парнем - остановка даже шире, чем на ост. ул. А. Петрова, которую упоминали выше.
08:49:10 13-10-2023
Шеломонцева посадят?
08:56:45 13-10-2023
Трамвайную остановку на Попова, "Барнаульский ремонтно-механический завод" проектировал клинический идиот и никто, даже после того, как там в прошлом году раскатали женщину, не чешется исправлять. А проблема в том, что, когда переходишь с чётной стороны Попова на нечётную, через остановку, надо спуститься на проезжую часть с расположенной справа площадки остановки, поэтому водители машин, едущих тоже справа, тебя не видят и, очень часто, оттормаживаются в последнюю секунду, или пролетают, чуть не сбивая пешехода. Неужели у нас дороги проектируют враги нации?
10:34:55 19-10-2023
Гость (08:56:45 13-10-2023) Трамвайную остановку на Попова, "Барнаульский ремонтно-механ... Идио...ы проектируют.
09:05:07 13-10-2023
а разве там до тц первомайского нет места ? там вроде 12 метров
09:06:05 13-10-2023
Гость (09:05:07 13-10-2023) а разве там до тц первомайского нет места ? там вроде 12 мет... там парковка за остановкой
09:07:03 13-10-2023
а вообще странно. почему никто не требует убрать трамваи? а на месте рельсов замутить еще по полосе для машин? непорядок какой-то. или спят еще?
09:33:28 13-10-2023
Гость (09:07:03 13-10-2023) а вообще странно. почему никто не требует убрать трамваи? а ... Во Владивостоке убрали и все рельсы закатали в асфальт. А вообще, у нас много остановок установлено не по правилам. Понавтыкали на перекрестках, из-за людей и трамваев на остановках дорога не просматривается.
09:50:14 13-10-2023
Гость (09:33:28 13-10-2023) Во Владивостоке убрали и все рельсы закатали в асфальт. А во... Ну давайте ещё и трамваи уберём, и тогда в нашем городе будут решены всё проблеиы
22:34:13 13-10-2023
Гость (09:33:28 13-10-2023) Во Владивостоке убрали и все рельсы закатали в асфальт. А во... А в Москве не убрали. Странно... Троллейбусы убрали. А трамваи оставили.... Но лучше конечно как во Владивостоке....
10:24:30 13-10-2023
Гость (09:07:03 13-10-2023) а вообще странно. почему никто не требует убрать трамваи? а ... Трамваи убирать нельзя, иначе, если их убрать, вся эта автобусно-маршруточная ОПГ, в отсутствии конкуренции, вздует цены так, что офигеешь.
09:33:50 13-10-2023
Остановка трамвая "ул. А.Петрова": четная сторона от 42 Кр.бригады в направлении ул. А.Петрова. остановка очень узкая, когда приближается трамвай, приходиться почти прижматься к ограждению. По ширине остановки там может стоять только 1 человек.
09:53:16 13-10-2023
Гость (09:33:50 13-10-2023) Остановка трамвая "ул. А.Петрова": четная сторона от 42 Кр.б... Так и рядом у "Стоматологии",в обе стороны от ограждения до трамвая сантиметров 70.(это там,где недавно трамваем мужику ногу отрезало)
10:36:48 13-10-2023
Бомж (09:53:16 13-10-2023) Так и рядом у "Стоматологии",в обе стороны от ограждения до ... их там много в этом районе - волгоградская, стоматологическая поликлиника, 42я бригада, а ост. Транзитная возле янтарного вообще без ограждений.. Дети оттуда выпрыгивают, чтоб фары машинам протереть на красном светофоре. Бизнесмены недоделанные....
09:37:45 13-10-2023
Просто напросто в городе в разы превышены нормы плотности застройки высотными стекловатниками. Это полностью убило когда-то зелёную городскую среду и экологию. Отсюда и хронические пробки на дорогах, и все происходящие на них миазмы. Всё усугубляется массовой куплей-продажей прав без какого-либо обучения. И то ли ещё будет!
11:32:01 13-10-2023
Гость (09:37:45 13-10-2023) Просто напросто в городе в разы превышены нормы плотности за... В твоей пенсионерской фантазии городом является то, что у всех нормальных людей называется загородным посёлком. Про стекловату то ответ будет?) Какой барнаульский застройщик использует сейчас стекловату?)
12:10:31 13-10-2023
Гость (11:32:01 13-10-2023) В твоей пенсионерской фантазии городом является то, что у вс... В вашей голове обнаружены просто залежи стекловаты! Пора к врачу. Там еще и неконтролируемую агрессию подлечите, раз в детстве вас вежливости не научили...
10:28:07 13-10-2023
Городская администрация же на трамваях не ездит
10:35:21 13-10-2023
А выводить трамвайные пути на остановках в одну полосу ( по середине улицы) не судьба? И остановки расширятся и проезжие полосы сохранятся.
11:41:54 13-10-2023
Гость (10:35:21 13-10-2023) А выводить трамвайные пути на остановках в одну полосу ( по ... Пробка будет собираться перед каждой остановкой из-за заужения дороги
10:52:29 13-10-2023
У каждой не правильной остановки есть согласование-чинушачье, с ФИО . Вот с этого и нужно начинать рассказ
12:14:06 13-10-2023
Да проблема даже не в остановках, а в том, что у нас очень гуманно относятся к нарушителям ПДД. Чаще надо лишать их прав (на время, навсегда). Данный водитель за этот только год имел 15 неоплаченных штрафов!!! Почему он до сих пор не лишен прав пожизненно? Ну не может он водить авто, не умеет.
12:43:38 13-10-2023
...почему администрация не несет ответственности за ДАННЫЕ НАРУШЕНИЯ?!
18:13:16 13-10-2023
Барнаул всегда был оригинальным, со своей изюменкой, нужно продолжить традиции) Предлагаю сделать трамвайное движение в столице края левосторонним, с естественным выходом пассажиров на облагороженные встречные пути. Остановки не доезжая до встречного. Никаких переделок кроме подъёма межрельсового пространства на остановках и добавления мнишлагбаума на кабине, срабатывающего перед открыванием дверей.
21:58:56 13-10-2023
Сделайте одноколейку в том месте, одна трамвайная полоса будет для остановки людей, после остановки опять разойдутся на две.
10:24:04 19-10-2023
Эксперт сказал... А без эксперта не видно, что эта остановка опасна? Как и много других остановок в городе. Только городские власти ни разу не озаботились безопасностью пассажиров ОТ.
10:46:32 19-10-2023
Гость (08:56:45 13-10-2023) Трамвайную остановку на Попова, "Барнаульский ремонтно-механ... Идио...ы проектируют.
20:32:22 21-10-2023
Наличие или отсутствие автобусных карманов никак не влияет на количество дтп и на уровень безопасности на дорогах. Страны с нулевой смертностью уже давно отказались от них и количество аварий не увеличилось. Даже наоборот - снизилось
20:37:58 21-10-2023
А вот трамвайные остановки на пр. Красноармейском не помешало бы расширить и сделать, вместо 3-х узких, 2 широких полосы. Так будет и пассажиром просторней и грузовики смогут ездить