Amic.ru узнал, как можно решить проблему опасных трамвайных остановок в Барнауле на проспекте Красноармейском

13 октября 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Серьезная авария в Барнауле, в которой 11 октября пострадали два человека, вновь обнажила проблему несоответствия нескольких трамвайных остановок на проспекте Красноармейском требованиям безопасности. Выполнены они со многими нарушениями и в результате люди рискуют своими жизнями. Amic.ru поговорил с экспертами и выяснил, как можно обезопасить барнаульцев.

Какие есть нарушения на трамвайной остановке "Кинотеатр "Первомайский"?

Факт, что остановка "Кинотеатр "Первомайский" на проспекте Красноармейском признана слишком узкой и поэтому небезопасной, в ГИБДД подтверждали еще в 2022 году, писал "Банкфакс". Эксперт, знакомый с ситуацией, сообщил amic.ru, что ширина посадочной площадки в два раза уже, чем по требованиям. Она определяется в зависимости от расчетного числа пассажиров, но в любом случае должна быть шире 1,5 метра.

"Эта трамвайная остановка, как и на Аграрном университете, не соответствует нормативам. Чтобы люди могли стоять на ней и заходить в трамвай, ее необходимо расширить. Ограждения, которые разделяют проезжую часть и остановку, стоят практически на дороге. Хотя они должны быть расположены минимум на расстоянии 30 сантиметров. И эта проблема существует очень давно, но городская администрация не хочет этим заниматься", – рассказал эксперт.

Собеседник агентства напомнил, что на Аграрном университете в октябре 2020 года из-за ДТП тоже пострадали люди, однако никакие меры для обеспечения безопасности приняты так и не были.

Как можно обезопасить людей, которые ждут здесь трамваи?

Для того чтобы сделать посадку на трамваи безопасной для барнаульцев, посадочную площадку необходимо расширять, но для этого придется забрать одну автомобильную полосу, отмечает эксперт. Однако город на это не пойдет, так как проспект Красноармейский является одной из главных транзитных улиц краевой столицы, говорит собеседник amic.ru.

Более бюджетный вариант – разместить остановку на краю проезжей части, чтобы люди могли переходить ее при подъезде трамваев, как это происходит на улицах Советской Армии и Челюскинцев.





















"Кинотеатр "Первомайский". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Однако заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов считает, что этот будет слишком рискованно и грозит большим количеством ДТП с пострадавшими пешеходами. Он отмечает, что на Красноармейском слишком оживленное движение.

Он согласен с мнением, что выходом из ситуации стало бы сокращение вблизи остановок проезжих полос с трех до двух. Однако и Павлов подчеркивает, что в условиях бесконечных пробок в Барнауле это предложение так и останется предложением.

Логичнее, по его мнению, сместить все три полосы к обочине в районе остановок, где это возможно.

Если и на этот шаг городские власти не решатся, необходимо хотя бы сделать более плавным сужение левой полосы, соответственно, и выступающая остановка трамвая не будет начинаться настолько внезапно, как сейчас. Кроме того, нужно добавить дорожный знак, информирующий об изменении движения или объезде препятствия.