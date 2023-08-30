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Машина скорой помощи с "маяками" насмерть сбила женщину в Бийске

Бригада доставляла в бийскую горбольницу ребенка в тяжелом состоянии

30 августа 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: vk.com/ssmpbsk
Фото: vk.com/ssmpbsk

Машина скорой помощи со включенным спецсигналом насмерть сбила женщину в Бийске. Об этом сообщает Станция скорой медпомощи Бийска во "ВКонтакте"

Бригада медиков везла в детскую горбольницу ребенка в тяжелом состоянии. Несовершеннолетний находился на кислородной поддержке, а врач и фельдшер продолжали оказывать ему помощь.

"Автомобиль "скорой" двигался по дороге с включенной световой и звуковой сигнализацией. У центральной гостиницы произошла авария. Водитель автомобиля скорой помощи сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте", — рассказали в ССМП. 

Ребенка доставила в больницу уже другая бригада скорой помощи. В публикации выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей. Обстоятельства аварии устанавливаются правоохранителями.

Барнаул Бийск ДТП скорая помощь

Комментарии 2

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Элен без ребят

19:24:00 30-08-2023

господи ужас какой...

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Гость

22:11:35 30-08-2023

Жесть, конечно.

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