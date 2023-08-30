Машина скорой помощи с "маяками" насмерть сбила женщину в Бийске

Бригада доставляла в бийскую горбольницу ребенка в тяжелом состоянии

30 августа 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: vk.com/ssmpbsk

Машина скорой помощи со включенным спецсигналом насмерть сбила женщину в Бийске. Об этом сообщает Станция скорой медпомощи Бийска во "ВКонтакте".

Бригада медиков везла в детскую горбольницу ребенка в тяжелом состоянии. Несовершеннолетний находился на кислородной поддержке, а врач и фельдшер продолжали оказывать ему помощь.

"Автомобиль "скорой" двигался по дороге с включенной световой и звуковой сигнализацией. У центральной гостиницы произошла авария. Водитель автомобиля скорой помощи сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте", — рассказали в ССМП.

Ребенка доставила в больницу уже другая бригада скорой помощи. В публикации выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей. Обстоятельства аварии устанавливаются правоохранителями.