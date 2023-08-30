В Бийске таксист в "неизвестном состоянии" сбил насмерть велосипедиста и скрылся
По словам очевидцев, автомобиль протащил мужчину не менее 40 метров
30 августа 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске таксист насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "В курсе 22".
Как рассказали очевидцы, мужчина ехал за рулем арендованного автомобиля и был в "неизвестном состоянии". Он не заметил велосипедиста и наехал на него.
"Протащил метров 40, осознав что натворил дел и не придумал ничего умнее, чем просто убежать с места происшествия", — заявил свидетель.
Велосипедист умер на месте происшествия до приезда скорой помощи. Таксиста разыскивают.
17:19:46 30-08-2023
Таксист конечно придурок. Но. Велосипедисты думают, что они бессмертные, когда вылазят на дорогу и едут в потоке. Просто идиоты.
21:32:47 30-08-2023
Интересная формулировка "был в неизвестном состоянии" ))