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В Бийске таксист в "неизвестном состоянии" сбил насмерть велосипедиста и скрылся

По словам очевидцев, автомобиль протащил мужчину не менее 40 метров

30 августа 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске таксист насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "В курсе 22"

Как рассказали очевидцы, мужчина ехал за рулем арендованного автомобиля и был в "неизвестном состоянии". Он не заметил велосипедиста и наехал на него. 

"Протащил метров 40, осознав что натворил дел и не придумал ничего умнее, чем просто убежать с места происшествия", — заявил свидетель.

Велосипедист умер на месте происшествия до приезда скорой помощи. Таксиста разыскивают.

Бийск ДТП Происшествия

Комментарии 2

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Гость

17:19:46 30-08-2023

Таксист конечно придурок. Но. Велосипедисты думают, что они бессмертные, когда вылазят на дорогу и едут в потоке. Просто идиоты.

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Гость

21:32:47 30-08-2023

Интересная формулировка "был в неизвестном состоянии" ))

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