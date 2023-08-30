В Бийске таксист в "неизвестном состоянии" сбил насмерть велосипедиста и скрылся

По словам очевидцев, автомобиль протащил мужчину не менее 40 метров

30 августа 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске таксист насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "В курсе 22".

Как рассказали очевидцы, мужчина ехал за рулем арендованного автомобиля и был в "неизвестном состоянии". Он не заметил велосипедиста и наехал на него.

"Протащил метров 40, осознав что натворил дел и не придумал ничего умнее, чем просто убежать с места происшествия", — заявил свидетель.

Велосипедист умер на месте происшествия до приезда скорой помощи. Таксиста разыскивают.