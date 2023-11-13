Студенты АлтГТУ будут изобретать проекты с применением роботов

В лабораториях вуза планируют открыть конструкторское бюро

13 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Студенты кафедры / Фото: пресс-служба АлтГТУ

На кафедре "Малый бизнес в сварочном производстве" АлтГТУ появилось два 3D*-принтера, в ближайшее время там разместят еще коллаборативного робота. Оснащение оборудованием лаборатории робототехники проводит фирма ООО "Формат+". Конструкторское бюро войдет в инжиниринговый центр университета "ХимБиоМаш".

Образовательный курс по аддитивным технологиям, который изучают студенты направления "Машиностроение", включает занятия по созданию робототехнических комплексов и написанию программ для их внедрения в сварочное производство.

Доцент кафедры малого бизнеса в сварочном производстве, директор ООО "Формат+" Юрий Ботвинский планирует сформировать на базе кафедры конструкторское бюро из числа студентов АлтГТУ.

"Ребята в конструкторском бюро будут заниматься разработкой технологической оснастки под роботизированные решения и созданием типовых проектов с применением роботов. Эти студенты будут более углубленно изучать роботов, учиться конструировать дополнительные элементы для них и решать прикладные задачи по их внедрению", ­– говорит Юрий Ботвинский.

Студенты АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Пока в лабораториях студенты отрабатывают реальные производственные задачи: загружают в станок с ЧПУ программы, которые могут быть автоматизированы на машиностроительных производствах.

Коллаборативные роботы помогут компенсировать дефицит линейного персонала на предприятии, облегчат тяжелый труд на производстве, помогут выполнять механические работы на конвейере или у станка.

"Наша задача – научить студентов создавать программно-инженерные комплексы и пользоваться роботами. Эти умения понадобятся при выполнении конструкторских задач в их профессиональной деятельности", – добавляет Юрий Ботвинский.

*3D ("3Дэ").