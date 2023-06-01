Машину конфисковали у жителя Алтая, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво

Также мужчину на один год и семь месяцев отправили в колонию строгого режима

01 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае жителя, пойманного пьяным за рулём, признали виновным в нарушении ПДД, сообщает региональная прокуратура.

3 декабря 2022 года мужчина, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, поехал в магазин. При этом накануне он употреблял спиртное, а в этот день пил безалкогольное пиво.

Сельчанина остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование на месте подтвердило состояние опьянения.

Мужчину на один год семь месяцев отправили в колонию строгого режима. Также суд конфисковал его автомобиль.