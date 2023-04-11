На Алтае поймали водителя, который находился сразу в двух состояниях
Принадлежащий ему автомобиль УАЗ конфисковали в собственность государства
11 апреля 2023, 12:34, ИА Амител
В Республике Алтай конфисковали автомобиль у злостного нарушителя правил дорожного движения, сообщает региональное МВД.
34-летнего мужчину, которого осудили накануне, задержали в ноябре 2022 года. Как выяснилось, он находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и в состоянии наркотического опьянения.
При этом ранее сельчанина лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.
"Обвиняемый был признан виновным, ему было назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Кроме того, принадлежащий ему автомобиль УАЗ конфисковали в собственность государства", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае около 50 машин конфисковали у любителей "пьяной" езды.
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аплодисменты судебным решениям
13:05:22 11-04-2023
... который находился сразу в двух состояниях. В жидком и газообразном.