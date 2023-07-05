Машины эвакуируют с парковки на проспекте Ленина в Барнауле
Несмотря на прерывистую линию выделенной полосы, парковаться здесь могут только инвалиды
05 июля 2023, 14:29, ИА Амител
Кадр из видео
Сотрудники ГИБДД в Барнауле эвакуируют автомобили с парковки у здания по адресу проспект Ленина, 42. Об этом сообщает портал "Катунь 24".
Здесь есть выделенная полоса для движения общественного транспорта, проезд по которой для других водителей запрещен.
Ранее разметку на этом участке сделали прерывистой, открыв путь к парковочному карману, однако оставлять машины здесь могут только инвалиды. Для всех остальных парковка запрещена. При этом некоторые водители нарушают правила, чтобы зайти в кофейню, расположенную в здании.
14:36:04 05-07-2023
зачем инвалиду кофейня?
15:02:08 05-07-2023
Гость (14:36:04 05-07-2023) зачем инвалиду кофейня? ... А тебе зачем?
14:40:29 05-07-2023
а возле жд и автовокзалов они не хотят поработать? под знаками запрещающими стоянку и предупреждающими об эвакуации все забито машинами, а гайцам и дела нет
15:13:07 05-07-2023
Гость (14:40:29 05-07-2023) а возле жд и автовокзалов они не хотят поработать? под знак... --------- оттуда далеко тащить до штрафстоянки. Они поэтому промышляют в районе центра и Ст. Базара
15:52:22 05-07-2023
Гость (14:40:29 05-07-2023) а возле жд и автовокзалов они не хотят поработать? под знак... А где там парковаться у ЖД?
15:58:27 05-07-2023
Гость (15:52:22 05-07-2023) А где там парковаться у ЖД?... а это не моя проблема. я обращаю внимание на то, что из под знаков не убирают
18:33:54 05-07-2023
Гость (14:40:29 05-07-2023) а возле жд и автовокзалов они не хотят поработать? под знак... А вам мешают эти машины?
21:27:57 05-07-2023
Гость (18:33:54 05-07-2023) А вам мешают эти машины? ... Естественно, мешают.
14:40:54 05-07-2023
Зачем ее вообще там открывали ? Чтоб поржать?
14:45:09 05-07-2023
Гость (14:36:04 05-07-2023) зачем инвалиду кофейня? ... Кофе пить. Так же, как и не инвалиду. Инвалиды-то, они не только без рук и ног бывают. А по сути - кофейня, наверное, не продлила абонемент на спокойную жизнь.
14:46:45 05-07-2023
Господа проблема вообще в том, что у нас везде все через жопу. Но виноваты в этом не власти или чиновники, а мы сами !!! Что сейчас. На вокзале нигде нет нормального места чтобы подъехать , высадить пассажира с багажом, проводить на поезд, помочь донести багаж, потом уехать. Есть платная парковка. Камон, платная. Чтобы сесть на поезд и проводить семью, надо мать его заплатить.... Вокзальная площадь с точки зрения здравого смысла организации движения это какой то сюр. По уму бы - убрать с площади е парковки все, она огромная, сделать одну большую площадь с удобной разметкой и дорожками. Так бы и было бы наверняка - Если бы люди не были баранами и не бросали бы на сутки месяцы недели там свои корыта, так бы и было. Но бараны есть и их много. Поэтому имеем сюр чтобы безответственные граждане которые понимают только кару рублем - не бросали там свои авто.. Сами виноваты.
15:03:46 05-07-2023
Гость (14:46:45 05-07-2023) Господа проблема вообще в том, что у нас везде все через жо... Проводить семью стольник зажилил? Езжай на такси. Наоборот, на личной машине спокойно за вменяемую сумму припарковаться и выгрузиться с багажом, а не щемиться между брошенными на зимовку корытами.
15:11:17 05-07-2023
Гость (15:03:46 05-07-2023) Проводить семью стольник зажилил? Езжай на такси. Наоборот, ... Неверный ответ. Не за всё нужно платить деньги. В Москве за высадку/посадку пассажиров перед вокзалами никто деньги не платит, т.к. организовано там по уму.
16:27:37 05-07-2023
Гость (15:03:46 05-07-2023) Проводить семью стольник зажилил? Езжай на такси. Наоборот, ... да какой стольник, там полтос за час. часу чтобы проводить - за глаза.
15:07:39 05-07-2023
Гость (14:46:45 05-07-2023) Господа проблема вообще в том, что у нас везде все через жо... Да, по-хорошему, должен быть временной промежуток для бесплатной парковки. Т.е., когда ты заезжаешь в зону высадки/посадки перед вокзалом, начинает работать счетчик времени. При выезде из этой зоны, если ты уложился в некий промежуток времени (полчаса, например), то ничего не платишь. Превысил время нахождения в зоне высадки/посадки пассажиров - платишь тем больше, чем дольше там пробыл.
15:50:08 05-07-2023
Гость (15:07:39 05-07-2023) Да, по-хорошему, должен быть временной промежуток для беспла... Ну как в Толмачево например, там именно так.
18:02:54 05-07-2023
Гость (15:50:08 05-07-2023) Ну как в Толмачево например, там именно так.... Там во многих местах, даже на парковках в ТЦ встречается (два часа бесплатно парковка, далее платишь по тарифу). Это позволяет освободить парковки от тех, кто использует их для постоянного хранения там транспорта.
16:08:33 05-07-2023
Гость (14:46:45 05-07-2023) Господа проблема вообще в том, что у нас везде все через жо... На одной парковке 20 мин бесплатно, на другой (ближе к автовокзалу) 10 мин бесплатно.
15:21:01 06-07-2023
Гость (14:46:45 05-07-2023) Господа проблема вообще в том, что у нас везде все через жо... все решается это просто. На парковке вешается предупреждение что машину можно оставить не больше чем на 24 часа. И посадить рядом с камерами вокзала человечка следящего за корытами и вызывающего штрафстоянщиков. Сообщать будет им номер места, номер машины и аля улю. Доход у них будет регулярный и стабильный
14:47:26 05-07-2023
Как-то странно выбирают "места - кормёжки" эвакуаторщики. Если вывозить, тогда со всех мест где нарушают правили парковки, если не работать, то почему вывозять только с "выборочных " мест нарушения правил ПДД.
15:34:18 05-07-2023
Проезд Северный Власихинский, чего бы там рейд не провести? После 19 часов можно несколько автовозов нагрузить и на штрафстоянку…
16:09:26 05-07-2023
Гость (15:34:18 05-07-2023) Проезд Северный Власихинский, чего бы там рейд не провести? ... Купи эвакуатор и вози откуда хочется....
15:35:58 05-07-2023
Показательно вывезли разок и всё. Сейчас опять все эти карманы запаркованы.
15:36:06 05-07-2023
Дурдом устроили! Даже к церкви не подъехать( раньше раз в неделю заезжал в храм Николая Чудотворца на Ленина, а теперь заедешь и без машины останешься( больше года там не был там из-за этой выделенной полосы
15:43:32 05-07-2023
Гость (15:36:06 05-07-2023) Дурдом устроили! Даже к церкви не подъехать( раньше раз в не... Не был, значит так надо в храм. При необходимости и за углом на Чкалова припарковался бы ( не на Солнечной, а на Чкалова). Крестным ходом религиозные вон и до деревни пешком ходят.
15:52:47 05-07-2023
Гость (15:36:06 05-07-2023) Дурдом устроили! Даже к церкви не подъехать( раньше раз в не... Пешком дойди, нашел проблему. Кому надо - ищет возможности, значит тебе туда не надо.
15:57:24 05-07-2023
Гость (15:52:47 05-07-2023) Пешком дойди, нашел проблему. Кому надо - ищет возможности, ... +100500 когда родню с поезда встречаю, машину ставлю не на платной парковке, потому что знаю, что за 20 минут не успею встретить и с вещами дойти до машины. спокойно встречаю, не глядя на часы, спокойно идем до "платника", потом иду за машиной и на "платнике" загружаемся и уезжаем. да квест конечно, но платить бабло за 10-15 минут не вижу смысла.
16:30:59 05-07-2023
Гость (15:57:24 05-07-2023) +100500 когда родню с поезда встречаю, машину ставлю не на п... А я не вижу смысла круги там наматывать, за сраные 50р на которых даже банку пива не купить. Встал спокойно, проводил не дергаясь. спокойно выехла и поехал. Но нет же, понавстают с аварийками под знаками, вдоль всех обочин, не проехать. Ладно еще таксисты, которые по сто раз за день приезжают, а вот такие быдло, раз в год проводить кого то, и столько проблем ради полтоса, мне вас ребята искренне жаль. я не представляю как вам больно, когда вы ЗАПРАВЛЯЕТЕСЬ
16:43:06 05-07-2023
Гость (16:30:59 05-07-2023) Гость (15:57:24 05-07-2023) +100500 когда родню с поез... . /Встал спокойно, проводил не дергаясь. спокойно выехла и поехал. Но нет же, понавстают с аварийками под знаками, вдоль всех обочин, не проехать./
20:47:30 05-07-2023
Гость (16:30:59 05-07-2023) А я не вижу смысла круги там наматывать. а тебя никто и не зовет чего то наматывать. решил лишним полтосом себя в люди выдвинуть? так не получилось. ты быдляка из быдляк... где ты из моего поста увидел, что я стою на аварийке на дороге и кому то мешаю? попробуй пешкодралом дойти до вокзалов от пр. строителей. ранним утром/поздней ночью найдешь множество мест для нормальной парковки.
16:03:39 05-07-2023
Да и правильно делают, бросают свои жоповозки где вздумается, наплевали на вся, на всё, на всех...
16:16:05 05-07-2023
На Ленинском эвакуаторы должны работать в непрерывном режиме! Только и видишь, как автобусы влево шарахаются, потому что выделенка занята припаркованными жоповозками...
16:39:08 05-07-2023
Гость (16:16:05 05-07-2023) На Ленинском эвакуаторы должны работать в непрерывном режиме... Да-да, а на Строителей пару экипажей ДПС в обе стороны не помешали бы, а то автодятлы всю выделенку занимают и тащатся до камеры, а перед камерой начинают щемиться в левый ряд, но их естественно никто не пропускает и выделенка встает колом.
17:50:40 05-07-2023
Мусаров всех на фронт отправить, пусть камеры работают. Камерам премиальные и декретный платить не нужно...
18:41:10 05-07-2023
По ул. Чкалова от пр. Ленина до пр. Комсомольского вообще проехать невозможно. Вся улица машинами заставлена. Сотрудниками и курсантами БЮИ. Лучше бы там эвакуировали. Или ментов сразу с института приучают, что им всё можно.
09:53:50 06-07-2023
Гость (14:47:26 05-07-2023) Как-то странно выбирают "места - кормёжки" эвакуаторщики. Ес... Это просто похоже не на борьбу с нарушившими автомобилистами, а на борьбу с неугодным кафе. Это же не застройщики, им на встречу идти, видимо, выгоды нет.
10:56:16 06-07-2023
Гость (14:36:04 05-07-2023) зачем инвалиду кофейня? ... Галина, а у нас вчера была большая радость, сыну и внуку и другим выпускникам медуниверситета вручали дипломы об окончании учёбы) выходим, а машины нет и не только нашей))), вот вам и отношение к будущим врачам...
11:00:25 06-07-2023
Гость (:36:05 05-07--2023) (10:56:16 06-07-2023) а машины нет и не только нашей))), вот вам и отношение к будущим врачам... вы тоже врач? да и какая разница? врачам можно класть на ПДД?
11:25:44 06-07-2023
Гость (:36:05 05-07--2023) (10:56:16 06-07-2023) Галина, а у нас вчера была большая радость, сыну и внуку и д... Если мозга нет и машину бросаете в запрещенном месте, то причем тут отношение к будущим врачам ? Если у чела нет мозга и даже минимальной ответственности, то и врач из него будет как из г.... пуля.
13:09:50 06-07-2023
Гость (:36:05 05-07--2023) (10:56:16 06-07-2023) Галина, а у нас вчера была большая радость, сыну и внуку и д... Странные претензии. Сами нарушили ПДД, сами теперь жалуетесь.
12:14:42 06-07-2023
Я самая умная, а на мое мнению почему-то всем наплевать
15:11:31 06-07-2023
Если увозить ВСЕХ нарушителей ПДД за парковку в Неправильном месте, то места не хватит где их хранить, а так же резко повысятся показатели в ГИБДД по количестве нарушений. ГИБДД не нужен "резкий скачёк вверх" количества нарушений ПДД в Алтайском крае. Эвакуаторы работают только в "указанных местах" сверху.
15:27:45 06-07-2023
я думаю что надо просто ходить и штрафы выписывать а квитануии под дворники сувать. Не эвакуируя. Зачем эвакуация когда штраф будет в 5000 р и попробуй не заплати. Прав лишат Вот так в развитых странах делается и у нас так надо сделать
15:56:01 06-07-2023
Машины чтобы ездить.а не парковаться))))))))))))))))). И не хрен из себя аристократов строить. Кофеек и дома попить можно.