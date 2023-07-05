Машины эвакуируют с парковки на проспекте Ленина в Барнауле

Несмотря на прерывистую линию выделенной полосы, парковаться здесь могут только инвалиды

05 июля 2023, 14:29, ИА Амител

Кадр из видео

Сотрудники ГИБДД в Барнауле эвакуируют автомобили с парковки у здания по адресу проспект Ленина, 42. Об этом сообщает портал "Катунь 24".

Здесь есть выделенная полоса для движения общественного транспорта, проезд по которой для других водителей запрещен.

Ранее разметку на этом участке сделали прерывистой, открыв путь к парковочному карману, однако оставлять машины здесь могут только инвалиды. Для всех остальных парковка запрещена. При этом некоторые водители нарушают правила, чтобы зайти в кофейню, расположенную в здании.