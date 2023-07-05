Барнаульцы будут ходить по пешеходному мосту на проспекте Ленина по-другому

Его часть понадобится строителям для монтажа пролета

05 июля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: "Мост"

В Барнауле движение по пешеходному мосту в районе реконструкции путепровода временно изменится, сообщает телеграм-канал "Мост".

Отмечается, что между третьей и четвертой опорой на бывшем восьмипролетном путепроводе подрядчик готовится к монтажу пролета. Но так как его длина составит 48 метров, то собирать балки будут там, где сейчас ходят пешеходы.

"Для обеспечения безопасности на время работ, которые начнутся на следующей неделе, будет ограничен проход по широкой части перехода, движение организуют по тротуару", – говорится в сообщении.

Сейчас подрядчик делает защитное ограждение. А уже к концу текущей недели перенесет ограждение самой стройплощадки и начнет завозить туда металлоконструкции.