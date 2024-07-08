Участники ралли "Шелковый путь" остановились на барнаульском гребном канале 6 июля

08 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стал алтайским. Участники проехали по дорогам от Барнаула до Горно-Алтайска чуть больше 351 км. В краевой столице их остановочным пунктом стал гребной канал, туда машины прибыли 6 июля. Фотокорреспондент amic.ru побывала на гребном канале и увидела участников с их автомобилями, мото- и квадроциклами.

Торжественный старт ралли "Шелковый путь" состоялся 5 июля в Томске. До Барнаула участники проехали 618,7 км, это был второй этап соревнований. В столицу Алтайского края они прибыли 6 июля. Гребной канал был точкой, где экипажи смогли отремонтировать и помыть машины, отдохнуть, поесть и переночевать. Там же организовали экскурсии, где детям подробно рассказали об автомобилях. Также с участниками на гребном канале провели брифинг.

Ралли "Шелковый путь" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

7 июля машины покинули бивуак на гребном канале и двинулись сначала в село Рассказиха, а затем – к Горно-Алтайску. Они ехали по грунтовым дорогам, лесным трассам, пескам и песчаным просекам. Из Горно-Алтайска 8 июля участники двинулись в Кош-Агач. На их маршруте в Республике Алтай были гора Белуха и Телецкое озеро. Из Республики Алтай они проследуют к границе Республики Монголия и дальше.

Ралли будет идти с 5 по 15 июля. Четыре этапа пройдут по территории России, а семь, включая марафонский, – по территории Монголии. Торжественный финиш ралли состоится в столице Монголии Улан-Баторе. При этом частью соревнований является и чемпионат России по ралли-рейдам. Некоторые спортсмены участвуют только в российском первенстве и в Монголию не поедут.

В ралли соревнуются водители разных машин в нескольких категориях. Есть категории грузовиков, мотоциклов, внедорожников, мотовездеходов, квадроциклов и так далее. В соревнованиях участвуют спортсмены не только из России, а также из Белоруссии, Китая, Монголии, Туркменистана и других стран.

Ралли "Шелковый путь" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

В категории грузовиков на первом этапе лидировал Богдан Каримов из "КамАЗ-мастер", второй этап выиграл Сергей Вязович из белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто", а третий – камазовец Дмитрий Сотников.

Напомним, что ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, а также азиатских стран. На Алтай в последний раз ралли заходило в 2021 году. Тогда остановочными пунктами были Горно-Алтайск и Кош-Агач, но заключительный этап пролегал на трассе Рассказиха – Акутиха в Алтайском крае.