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76% барнаульцев поддержали идею Путина пересадить чиновников на отечественные авто

Чаще остальных за эту инициативу выступают респонденты старше 45 лет — в этой категории предложение поддержали 84%

08 августа 2023, 07:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

76% барнаульцев поддерживают предложение президента России Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом свидетельствует результат опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще остальных за эту инициативу выступают респонденты старше 45 лет – в этой категории идею поддержали 84%. Опрошенные отметили, что это будет развитием для российского автопрома. 

"Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера", – отметил один из опрошенных.

Против инициативы высказались 10% опрошенных. По их мнению, существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения.

Барнаул

Комментарии 35

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Гость

07:18:29 08-08-2023

Фонтан идей...

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Гость

07:18:33 08-08-2023

И чтобы одноготцвета, в каждом регионе свой!

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Гость

07:20:47 08-08-2023

В заголовке после слова "чиновников" можно было бы поставить точку. )

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Гость

07:36:22 08-08-2023

Гость (07:20:47 08-08-2023) В заголовке после слова "чиновников" можно было бы поставить... Респект

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Гость

11:49:22 08-08-2023

Гость (07:20:47 08-08-2023) В заголовке после слова "чиновников" можно было бы поставить... +1000000000000000000000000000000000000

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Гость

07:35:18 08-08-2023

Век цифры. Куда ехать.назовите страну где у чиновников гос транспорт

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Гость

09:37:59 08-08-2023

Гость (07:35:18 08-08-2023) Век цифры. Куда ехать.назовите страну где у чиновников гос т... Например, в США. Все министерские автомобили там имеют отдельную маркировку. И да, они все американских марок.

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гость

07:56:08 08-08-2023

дико извиняюсь,а российские автомобили по каким критериям определяются?

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Гость

09:38:40 08-08-2023

гость (07:56:08 08-08-2023) дико извиняюсь,а российские автомобили по каким критериям о... Произведенные на территории РФ.

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гость

12:05:56 08-08-2023

Гость (09:38:40 08-08-2023) Произведенные на территории РФ. ... а разве такие авто есть?

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Гость

08:03:19 08-08-2023

А ТО ПОКУПАЮТ СЕБЕ ЛЕКСУСЫ, КРУЗЕРЫ НА ТОРГАХ.....

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Гость

08:13:28 08-08-2023

В последних кино про новые регионы Путин то-ли на Тойоте, то-ли на Мерседесе рулит...

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Гость

08:18:40 08-08-2023

Ну теперь попрем...не будут чинуши ездить на дешевых мерседесах. Теперь будут вынуждены передвигаться на дорогих русских АУРУСАХ (((

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Гость

09:39:56 08-08-2023

Гость (08:18:40 08-08-2023) Ну теперь попрем...не будут чинуши ездить на дешевых мерседе... Уурус по рангу только высшим чиновникам - типа спикера ГосДумы Володина. Меньше рангом - гуляй мимо.

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Гость

08:38:41 08-08-2023

Какой большой процент малообразованных и наивных. Российский автопром, это сборка из китайских комплектующих, ему уже ничего не поможет.

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Гость

09:44:03 08-08-2023

Гость (08:38:41 08-08-2023) Какой большой процент малообразованных и наивных. Российский... И? Какая разница? Не надо всё упрощать. В Москвиче сейчас да, полностью китайский комплект. Но есть требование законодательства о постепенной локализации производства, то есть применении местных комплектующих. А в Ладе процент местных деталей составляет 50%. В Аурусе - 60%.

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Гость

11:48:08 08-08-2023

Гость (09:44:03 08-08-2023) И? Какая разница? Не надо всё упрощать. В Москвиче сейчас да, полностью китайский комплект. Но есть требование законодательства о постепенной локализации производства, то есть применении местных комплектующих. А в Ладе процент местных деталей составляет 50%. В Аурусе - 60%. Бред! Уровень локализации, влияет лишь на СПИК, который влияет лишь на компенсацию утильсбора производителю. А если "корыто" собрано в РФ даже "отверточнным способом" оно все равно будет считаться Российского производства!

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Гость

09:36:12 08-08-2023

и еще ограничить стоимость такого автомобиля 1.5 млн рублей )) со всеми доп опциями

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Гость

09:45:02 08-08-2023

Гость (09:36:12 08-08-2023) и еще ограничить стоимость такого автомобиля 1.5 млн рублей ... Да предложи еще руль колючей проволокой оплести. Тебе же так приятнее будет, да?

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Гость

13:29:56 08-08-2023

Гость (09:45:02 08-08-2023) Да предложи еще руль колючей проволокой оплести. Тебе же так... И руль колючей проволокой оплести, и кол посреди сиденья, чтобы не ерзал.

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Гость

13:45:45 08-08-2023

Гость (09:45:02 08-08-2023) Да предложи еще руль колючей проволокой оплести. Тебе же так... Чиновник?

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Гость

09:53:44 08-08-2023

199% барнаульцев поддержали идею Путина пересадить чиновников

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Гость

09:56:24 08-08-2023

Т.е. среди барнаульцев 24% чиновников.

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Гость

10:08:34 08-08-2023

Если под словом "отечественные" понимается сборка на заводе в РФ руками граждан РФ, то я езжу на отечественном автомобиле мазда CX5. Тойоты тоже в РФ собирали. Да почти все "иномарки". Только праворульные точно нет.

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Гость

10:20:33 08-08-2023

Гость (10:08:34 08-08-2023) Если под словом "отечественные" понимается сборка на заводе ... И они входили в список отечественного автопрома. Ранее. Сейчас уже нет. Ушли корпорации из страны. Теперь новые заходят. Естественный процесс. Я вообще не понимаю - а что плохого в том, чтобы начать со сборки ввозимых комплектующих и постепенного замещения отечественными комплектующими по мере возникновения производства этих комплектующих на территории России.

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Гость

10:25:49 08-08-2023

Гость (10:20:33 08-08-2023) И они входили в список отечественного автопрома. Ранее. Сейч... -- возникновения производства-- От сырости?

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Гость

10:50:32 08-08-2023

Гость (10:25:49 08-08-2023) -- возникновения производства-- От сырости?... Тебя же в интернете не забанили, можешь сам посмотреть, что производства возникают. В частности, в Москве зимой открыли производство автокомплектующих. Не здесь, не в АК. Тут производство не выгодно открывать. Слишком длиннон транспортное плечо для поставок на автозаводы, а значит более высокая себестоимость. Нет излишек электроэнергии, а та что есть - дорогая, нет квалифицированного персонала, нет налоговых льгот. Можно многое перечислять...

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Гость

12:08:41 08-08-2023

Гость (10:25:49 08-08-2023) -- возникновения производства-- От сырости?... Плюсую.)))

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Гость

12:17:14 08-08-2023

Гость (10:20:33 08-08-2023) И они входили в список отечественного автопрома. Ранее. Сейч... Для производства своего продукта нужны технологии, это не табуретки строгать, а для технологических разработок нужны учёные, значит что нужно вкладывать не деньги, а деньжищи в науку, мы безнадежно отстали технологически от развитых стран и нам их уже не догнать и путинские потуги пересадить чиновников не более, чем пиар для внутреннего потребления.

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Гость

10:29:00 08-08-2023

И?????????????? от нашего мнения ничего не зависит, от слова СОВСЕМ!!!!!!

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...

11:58:44 08-08-2023

В Корее Северной просто бы пересажали

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Гость

13:03:22 08-08-2023

И сколько бюджетных денег на это выделено будет? Очередной распил проект.

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Гость

13:49:04 08-08-2023

Гость (13:03:22 08-08-2023) И сколько бюджетных денег на это выделено будет? Очередной р... Точно, списать уже имеющиеся иномарки и закупить новые российской сборки, а списанные отдать в собственность чиновникам)))

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Гость

13:44:41 08-08-2023

К выборам готовится начал. Громкие ни на что не влияющие инициативы. Когда люди начнут думать головой, а не эмоциями? Повышение коммуналки влияет на вашу жизнь, а на чем ездят и как обойдут этот запрет чиновники ни как не влияет на то как мы живем.

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Гость

13:57:43 08-08-2023

меня не опрашивали

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