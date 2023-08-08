76% барнаульцев поддержали идею Путина пересадить чиновников на отечественные авто

Чаще остальных за эту инициативу выступают респонденты старше 45 лет — в этой категории предложение поддержали 84%

08 августа 2023, 07:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

76% барнаульцев поддерживают предложение президента России Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом свидетельствует результат опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще остальных за эту инициативу выступают респонденты старше 45 лет – в этой категории идею поддержали 84%. Опрошенные отметили, что это будет развитием для российского автопрома.

"Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера", – отметил один из опрошенных.

Против инициативы высказались 10% опрошенных. По их мнению, существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения.