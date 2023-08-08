76% барнаульцев поддержали идею Путина пересадить чиновников на отечественные авто
Чаще остальных за эту инициативу выступают респонденты старше 45 лет — в этой категории предложение поддержали 84%
08 августа 2023, 07:14, ИА Амител
76% барнаульцев поддерживают предложение президента России Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом свидетельствует результат опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Чаще остальных за эту инициативу выступают респонденты старше 45 лет – в этой категории идею поддержали 84%. Опрошенные отметили, что это будет развитием для российского автопрома.
"Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера", – отметил один из опрошенных.
Против инициативы высказались 10% опрошенных. По их мнению, существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения.
07:18:29 08-08-2023
Фонтан идей...
07:18:33 08-08-2023
И чтобы одноготцвета, в каждом регионе свой!
07:20:47 08-08-2023
В заголовке после слова "чиновников" можно было бы поставить точку. )
07:36:22 08-08-2023
Гость (07:20:47 08-08-2023) В заголовке после слова "чиновников" можно было бы поставить... Респект
11:49:22 08-08-2023
Гость (07:20:47 08-08-2023) В заголовке после слова "чиновников" можно было бы поставить... +1000000000000000000000000000000000000
07:35:18 08-08-2023
Век цифры. Куда ехать.назовите страну где у чиновников гос транспорт
09:37:59 08-08-2023
Гость (07:35:18 08-08-2023) Век цифры. Куда ехать.назовите страну где у чиновников гос т... Например, в США. Все министерские автомобили там имеют отдельную маркировку. И да, они все американских марок.
07:56:08 08-08-2023
дико извиняюсь,а российские автомобили по каким критериям определяются?
09:38:40 08-08-2023
гость (07:56:08 08-08-2023) дико извиняюсь,а российские автомобили по каким критериям о... Произведенные на территории РФ.
12:05:56 08-08-2023
Гость (09:38:40 08-08-2023) Произведенные на территории РФ. ... а разве такие авто есть?
08:03:19 08-08-2023
А ТО ПОКУПАЮТ СЕБЕ ЛЕКСУСЫ, КРУЗЕРЫ НА ТОРГАХ.....
08:13:28 08-08-2023
В последних кино про новые регионы Путин то-ли на Тойоте, то-ли на Мерседесе рулит...
08:18:40 08-08-2023
Ну теперь попрем...не будут чинуши ездить на дешевых мерседесах. Теперь будут вынуждены передвигаться на дорогих русских АУРУСАХ (((
09:39:56 08-08-2023
Гость (08:18:40 08-08-2023) Ну теперь попрем...не будут чинуши ездить на дешевых мерседе... Уурус по рангу только высшим чиновникам - типа спикера ГосДумы Володина. Меньше рангом - гуляй мимо.
08:38:41 08-08-2023
Какой большой процент малообразованных и наивных. Российский автопром, это сборка из китайских комплектующих, ему уже ничего не поможет.
09:44:03 08-08-2023
Гость (08:38:41 08-08-2023) Какой большой процент малообразованных и наивных. Российский... И? Какая разница? Не надо всё упрощать. В Москвиче сейчас да, полностью китайский комплект. Но есть требование законодательства о постепенной локализации производства, то есть применении местных комплектующих. А в Ладе процент местных деталей составляет 50%. В Аурусе - 60%.
11:48:08 08-08-2023
Гость (09:44:03 08-08-2023) И? Какая разница? Не надо всё упрощать. В Москвиче сейчас да, полностью китайский комплект. Но есть требование законодательства о постепенной локализации производства, то есть применении местных комплектующих. А в Ладе процент местных деталей составляет 50%. В Аурусе - 60%. Бред! Уровень локализации, влияет лишь на СПИК, который влияет лишь на компенсацию утильсбора производителю. А если "корыто" собрано в РФ даже "отверточнным способом" оно все равно будет считаться Российского производства!
09:36:12 08-08-2023
и еще ограничить стоимость такого автомобиля 1.5 млн рублей )) со всеми доп опциями
09:45:02 08-08-2023
Гость (09:36:12 08-08-2023) и еще ограничить стоимость такого автомобиля 1.5 млн рублей ... Да предложи еще руль колючей проволокой оплести. Тебе же так приятнее будет, да?
13:29:56 08-08-2023
Гость (09:45:02 08-08-2023) Да предложи еще руль колючей проволокой оплести. Тебе же так... И руль колючей проволокой оплести, и кол посреди сиденья, чтобы не ерзал.
13:45:45 08-08-2023
Гость (09:45:02 08-08-2023) Да предложи еще руль колючей проволокой оплести. Тебе же так... Чиновник?
09:53:44 08-08-2023
199% барнаульцев поддержали идею Путина пересадить чиновников
09:56:24 08-08-2023
Т.е. среди барнаульцев 24% чиновников.
10:08:34 08-08-2023
Если под словом "отечественные" понимается сборка на заводе в РФ руками граждан РФ, то я езжу на отечественном автомобиле мазда CX5. Тойоты тоже в РФ собирали. Да почти все "иномарки". Только праворульные точно нет.
10:20:33 08-08-2023
Гость (10:08:34 08-08-2023) Если под словом "отечественные" понимается сборка на заводе ... И они входили в список отечественного автопрома. Ранее. Сейчас уже нет. Ушли корпорации из страны. Теперь новые заходят. Естественный процесс. Я вообще не понимаю - а что плохого в том, чтобы начать со сборки ввозимых комплектующих и постепенного замещения отечественными комплектующими по мере возникновения производства этих комплектующих на территории России.
10:25:49 08-08-2023
Гость (10:20:33 08-08-2023) И они входили в список отечественного автопрома. Ранее. Сейч... -- возникновения производства-- От сырости?
10:50:32 08-08-2023
Гость (10:25:49 08-08-2023) -- возникновения производства-- От сырости?... Тебя же в интернете не забанили, можешь сам посмотреть, что производства возникают. В частности, в Москве зимой открыли производство автокомплектующих. Не здесь, не в АК. Тут производство не выгодно открывать. Слишком длиннон транспортное плечо для поставок на автозаводы, а значит более высокая себестоимость. Нет излишек электроэнергии, а та что есть - дорогая, нет квалифицированного персонала, нет налоговых льгот. Можно многое перечислять...
12:08:41 08-08-2023
Гость (10:25:49 08-08-2023) -- возникновения производства-- От сырости?... Плюсую.)))
12:17:14 08-08-2023
Гость (10:20:33 08-08-2023) И они входили в список отечественного автопрома. Ранее. Сейч... Для производства своего продукта нужны технологии, это не табуретки строгать, а для технологических разработок нужны учёные, значит что нужно вкладывать не деньги, а деньжищи в науку, мы безнадежно отстали технологически от развитых стран и нам их уже не догнать и путинские потуги пересадить чиновников не более, чем пиар для внутреннего потребления.
10:29:00 08-08-2023
И?????????????? от нашего мнения ничего не зависит, от слова СОВСЕМ!!!!!!
11:58:44 08-08-2023
В Корее Северной просто бы пересажали
13:03:22 08-08-2023
И сколько бюджетных денег на это выделено будет? Очередной распил проект.
13:49:04 08-08-2023
Гость (13:03:22 08-08-2023) И сколько бюджетных денег на это выделено будет? Очередной р... Точно, списать уже имеющиеся иномарки и закупить новые российской сборки, а списанные отдать в собственность чиновникам)))
13:44:41 08-08-2023
К выборам готовится начал. Громкие ни на что не влияющие инициативы. Когда люди начнут думать головой, а не эмоциями? Повышение коммуналки влияет на вашу жизнь, а на чем ездят и как обойдут этот запрет чиновники ни как не влияет на то как мы живем.
13:57:43 08-08-2023
меня не опрашивали