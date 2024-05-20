Машины топит по капот. На Новосибирск обрушился мощный ливень с градом

Нескольких десятков минут хватило для того, чтобы улицы превратило в реки

20 мая 2024, 17:35, ИА Амител

Град в Новосибирской области / Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске прошел дождь с градом. Как сообщают местные жители в социальных сетях, улицы города серьезно затопило – машины покрыло водой по капоты, а улицы превратились в реки.

Как отмечает сообщество "АСТ-54", больше всего досталось жителям Новосибирской области и пригорода Новосибирска. Там размер льдин достиг перепелиного яйца.

Некоторые улицы и вовсе ушли под воду. Автомобили на них затопило по капот, а передвигаться автомобилистам буквально приходится вплавь.

Затопление улиц в Новосибирске / Фото: соцсети