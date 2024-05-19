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Маск отметил, что в России много иностранных товаров, несмотря на санкции

Это показалось бизнесмену любопытным

19 мая 2024, 09:05, ИА Амител

Тележка в супермаркете / Фото: pxhere.com
Тележка в супермаркете / Фото: pxhere.com

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что в России много иностранных товаров, несмотря на санкции. Пост об этом он сделал в социальных сетях.

Маск прокомментировал пост, в котором показаны российские магазины с изобилием иностранной техники, продуктов, одежды и прочих товаров.

"Любопытно", – прокомментировал сообщение Маск.

Ранее сообщалось, что в России до 31 августа ввели запрет на экспорт тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.

санкции

Комментарии 12

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Гость

09:46:03 19-05-2024

Вы теперь каждый чих Маска в его сети Х обсуждать будете?

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Гость

10:22:02 19-05-2024

Только их стоимость на 30-100% выше, чем в других странах... А в остальном, прекрасная маркиза... ))

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пионер-всем ребятам пример

10:53:10 19-05-2024

Поздравляю с Днем пионеров!

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Гость

11:10:51 19-05-2024

Если бы не было китаезов, то Россия в лапти бы переоделась.

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Гость

11:58:33 19-05-2024

Только их стоимость на 30-100% выше------- вот поэтому еще и лежат. Обьясните там Маску)

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Гость

12:54:08 19-05-2024

Россия/США: Молочные продукты, яйца:

• Яйца 10 штук: 95-140 / 135-280

• Молоко 2% 1 литр: 70-110 / 90-120

• Сметана 15% 1кг: 250-350 / 420-550

• Творог 5% 1кг: 500-750 / 600-850

• Йоргурт 1 штука (120 грамм): 35-70 / 50-100

• Плавленный сыр Президент 1кг: 900-1200 / 1900-2200

• Сыр пармезан 1кг: 1200-2000 / 2000-3200

• Сыр маасдам 1кг: 800-1300 / 1300-2000

• Сыр моцарелла 1кг: 750-1300 / 900-1500

• Масло 1 кг: 750-1400 / 800-1500



Хлебобулочные и крупы:

• Хлеб белый 1кг: 120-400 / 260-600

• Хлеб ржаной 1кг: 300-500 / 500-850

• Чипсы Lays 1кг: 800-1000 / 1200-1300

• Рис 1кг: 120-220 / 160-400



Мясные продукты

• Фарш говяжий 1кг: 600-850 / 1000-1400

• Говядина мякоть (верхняя часть бедра) 1кг: 800-1300 / 1400-2500

• Свинина без костей/вырезка/окорок 1кг: 480-600 / 900-1500

• Курица/филе бедра 1кг: 460-600 / 700-1200

• Курица/крылья 1кг: 320-450 / 550-750

• Сосиски 1кг: 320-700 / 600-1200



Овощи:

• Помидоры черри 1кг: 450-650 / 700-1100

• Огурцы 1кг: 110-300 / 400-800

• Картофель 1кг: 20-70 / 100-200

• Морковь 1кг: 30-60 / 150-200

• Лук 1кг: 30-60 / 150-200



Фрукты:

• Яблоки 1кг: 100-250 / 250-420

• Груши 1кг: 220-350 / 300-500

• Бананы 1кг: 120-180 / 120-180

• Клубника 1кг: 1000-1500 / 550-1000

• Виноград 1кг: 500-600 / 410-600

• Апельсины 1кг: 180-260 / 240-300

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Гость

16:43:02 19-05-2024

Гость (12:54:08 19-05-2024) Россия/США: Молочные продукты, яйца:• Яйца 10 штук:... Не хватает маленькой детали...
А именно сравнение зарплаты в России и США.

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джон

16:10:24 19-05-2024

А какова средняя зарплата?
То то и оно!
Упс! Приплыли!

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dok_CФ

17:24:36 19-05-2024

Мы не только кушаем.. платим налоги, ЖКХ, медицина, образование, штрафы, ГСМ.. и т.д., что первое приходит на ум.

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Гость

20:45:01 19-05-2024

Не хватает маленькой детали...
А именно сравнение зарплаты в России и США.
А ещё не хватает совсем малюсенькой детали - расходов той зарплаты в России и в США.

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Гость

07:03:00 20-05-2024

Во-первых, ботало просто сказало, что у нас продукты дороже, без привязки к зарплате. Во-вторых, ок, давайте по зарплате. Вы сколько налогов платите со своей зарплаты? А знаете сколько налоги в Америке? Вы сколько за интернет здесь платите? А в Штатах 150 баксов в месяц - это минимальный тариф на телефон, домашний от 200 начинается. Бензин, аптеки, такси, аренда жилья - самый минимум от 1500 баксов в месяц. Бутылка воды 0,5 литра 2 доллара, и это у негров на улице, которые с мини холодильниками стоят. Вы прежде чем рот открывать матчасть бы покурили.

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Дмитрий

14:38:47 20-05-2024

джон (16:10:24 19-05-2024) А какова средняя зарплата? То то и оно!Упс! Приплыли... Так уедь в благословенные сша.

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