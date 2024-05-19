Маск отметил, что в России много иностранных товаров, несмотря на санкции
Это показалось бизнесмену любопытным
19 мая 2024, 09:05, ИА Амител
Тележка в супермаркете / Фото: pxhere.com
Американский предприниматель Илон Маск отметил, что в России много иностранных товаров, несмотря на санкции. Пост об этом он сделал в социальных сетях.
Маск прокомментировал пост, в котором показаны российские магазины с изобилием иностранной техники, продуктов, одежды и прочих товаров.
"Любопытно", – прокомментировал сообщение Маск.
Ранее сообщалось, что в России до 31 августа ввели запрет на экспорт тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.
09:46:03 19-05-2024
Вы теперь каждый чих Маска в его сети Х обсуждать будете?
10:22:02 19-05-2024
Только их стоимость на 30-100% выше, чем в других странах... А в остальном, прекрасная маркиза... ))
10:53:10 19-05-2024
Поздравляю с Днем пионеров!
11:10:51 19-05-2024
Если бы не было китаезов, то Россия в лапти бы переоделась.
11:58:33 19-05-2024
Только их стоимость на 30-100% выше------- вот поэтому еще и лежат. Обьясните там Маску)
12:54:08 19-05-2024
Россия/США: Молочные продукты, яйца:
• Яйца 10 штук: 95-140 / 135-280
• Молоко 2% 1 литр: 70-110 / 90-120
• Сметана 15% 1кг: 250-350 / 420-550
• Творог 5% 1кг: 500-750 / 600-850
• Йоргурт 1 штука (120 грамм): 35-70 / 50-100
• Плавленный сыр Президент 1кг: 900-1200 / 1900-2200
• Сыр пармезан 1кг: 1200-2000 / 2000-3200
• Сыр маасдам 1кг: 800-1300 / 1300-2000
• Сыр моцарелла 1кг: 750-1300 / 900-1500
• Масло 1 кг: 750-1400 / 800-1500
Хлебобулочные и крупы:
• Хлеб белый 1кг: 120-400 / 260-600
• Хлеб ржаной 1кг: 300-500 / 500-850
• Чипсы Lays 1кг: 800-1000 / 1200-1300
• Рис 1кг: 120-220 / 160-400
Мясные продукты
• Фарш говяжий 1кг: 600-850 / 1000-1400
• Говядина мякоть (верхняя часть бедра) 1кг: 800-1300 / 1400-2500
• Свинина без костей/вырезка/окорок 1кг: 480-600 / 900-1500
• Курица/филе бедра 1кг: 460-600 / 700-1200
• Курица/крылья 1кг: 320-450 / 550-750
• Сосиски 1кг: 320-700 / 600-1200
Овощи:
• Помидоры черри 1кг: 450-650 / 700-1100
• Огурцы 1кг: 110-300 / 400-800
• Картофель 1кг: 20-70 / 100-200
• Морковь 1кг: 30-60 / 150-200
• Лук 1кг: 30-60 / 150-200
Фрукты:
• Яблоки 1кг: 100-250 / 250-420
• Груши 1кг: 220-350 / 300-500
• Бананы 1кг: 120-180 / 120-180
• Клубника 1кг: 1000-1500 / 550-1000
• Виноград 1кг: 500-600 / 410-600
• Апельсины 1кг: 180-260 / 240-300
16:43:02 19-05-2024
Гость (12:54:08 19-05-2024) Россия/США: Молочные продукты, яйца:• Яйца 10 штук:... Не хватает маленькой детали...
А именно сравнение зарплаты в России и США.
16:10:24 19-05-2024
А какова средняя зарплата?
То то и оно!
Упс! Приплыли!
17:24:36 19-05-2024
Мы не только кушаем.. платим налоги, ЖКХ, медицина, образование, штрафы, ГСМ.. и т.д., что первое приходит на ум.
20:45:01 19-05-2024
Не хватает маленькой детали...
А именно сравнение зарплаты в России и США.
А ещё не хватает совсем малюсенькой детали - расходов той зарплаты в России и в США.
07:03:00 20-05-2024
Во-первых, ботало просто сказало, что у нас продукты дороже, без привязки к зарплате. Во-вторых, ок, давайте по зарплате. Вы сколько налогов платите со своей зарплаты? А знаете сколько налоги в Америке? Вы сколько за интернет здесь платите? А в Штатах 150 баксов в месяц - это минимальный тариф на телефон, домашний от 200 начинается. Бензин, аптеки, такси, аренда жилья - самый минимум от 1500 баксов в месяц. Бутылка воды 0,5 литра 2 доллара, и это у негров на улице, которые с мини холодильниками стоят. Вы прежде чем рот открывать матчасть бы покурили.
14:38:47 20-05-2024
джон (16:10:24 19-05-2024) А какова средняя зарплата? То то и оно!Упс! Приплыли... Так уедь в благословенные сша.