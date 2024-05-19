Это показалось бизнесмену любопытным

19 мая 2024, 09:05, ИА Амител

Тележка в супермаркете / Фото: pxhere.com

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что в России много иностранных товаров, несмотря на санкции. Пост об этом он сделал в социальных сетях.

Маск прокомментировал пост, в котором показаны российские магазины с изобилием иностранной техники, продуктов, одежды и прочих товаров.

"Любопытно", – прокомментировал сообщение Маск.

Ранее сообщалось, что в России до 31 августа ввели запрет на экспорт тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.