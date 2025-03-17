Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Бизнесмен опубликовал видео Уилмора и Уильямс, сопроводив их "сердечками" и "ракетами"

17 марта 2025, 13:45, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Как сообщает РИА Новости, он опубликовал их видео, сопроводив его в виде сердечек и ракет.

Напомним, что Уилмор и Уильямс изначально должны были провести на МКС десять дней, однако из-за неполадок с кораблем Starliner от Boeing застряли там уже на десять месяцев. Вернуть астронавтов на Землю согласилась компания Маска SpaceX, поскольку на борту корабля Crew Dragon, принадлежащего ей, могут находиться четыре человека.

В опубликованном видео Уилмор заявил, что они восхищаются Маском и президентом США Дональдом Трампом. Они ценят их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос.

"Мы благодарны им за то, что они находятся на своем посту", – заявил на видео Уилмор.

Его поддержала коллега Уильямс, выразив надежду на скорое возвращение домой.