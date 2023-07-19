Илон Маск призвал власти США раскрыть расходы на помощь Украине
Вашингтон собирается потратить на Киев еще 1,3 млрд долларов
19 июля 2023, 10:01, ИА Амител
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Миллиардер Илон Маск призвал американские власти отчитаться о расходах на помощь Украине.
"Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства", – написал он в твиттере в ответ на новость о готовности Вашингтона выделить Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 млрд долларов.
В июне Илон Маск усомнился, что Украине нужен новый пакет военной помощи в 2,1 млрд долларов.
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