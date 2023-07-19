Илон Маск призвал власти США раскрыть расходы на помощь Украине

Миллиардер Илон Маск призвал американские власти отчитаться о расходах на помощь Украине.

"Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства", – написал он в твиттере в ответ на новость о готовности Вашингтона выделить Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 млрд долларов.