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Илон Маск призвал власти США раскрыть расходы на помощь Украине

Вашингтон собирается потратить на Киев еще 1,3 млрд долларов

19 июля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Миллиардер Илон Маск призвал американские власти отчитаться о расходах на помощь Украине.

"Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства", – написал он в твиттере в ответ на новость о готовности Вашингтона выделить Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 млрд долларов.

В июне Илон Маск усомнился, что Украине нужен новый пакет военной помощи в 2,1 млрд долларов.

США украина Илон Маск

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