Маск призвал остановить мясорубку на Украине
Он осудил заявление Байдена, который призывает конгресс поддержать Украину
10 февраля 2024, 16:59, ИА Амител
Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео
Предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет преступной халатностью.
"Пора остановить эту мясорубку", – написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.Напомним, что ранее Маск согласился с мнением президента Владимира Путина относительно доллара. Глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, что Вашингтон превратил национальную валюту в оружие.
По мнению предпринимателя, США "переусердствовали", а такое решение было "глупым шагом".
17:57:00 10-02-2024
всё-таки Илона М., нам подсовывают новой говорящей головой от Глобалистов!?
18:23:04 10-02-2024
Кошельки на подобные призывы не обращают внимания..
00:09:10 11-02-2024
Еще бы перестал отправлять Старлинк на Украину и не позволял бы своему оборудованию работать на беспилотниках.