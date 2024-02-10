Маск призвал остановить мясорубку на Украине

Он осудил заявление Байдена, который призывает конгресс поддержать Украину

10 февраля 2024, 16:59, ИА Амител

Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео

Предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет преступной халатностью.

"Пора остановить эту мясорубку", – написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.Напомним, что ранее Маск согласился с мнением президента Владимира Путина относительно доллара. Глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, что Вашингтон превратил национальную валюту в оружие.

По мнению предпринимателя, США "переусердствовали", а такое решение было "глупым шагом".