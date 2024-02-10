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Маск призвал остановить мясорубку на Украине

Он осудил заявление Байдена, который призывает конгресс поддержать Украину

10 февраля 2024, 16:59, ИА Амител

Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео
Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео

Предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет преступной халатностью.

"Пора остановить эту мясорубку", – написал бизнесмен, имея в виду украинский конфликт.Напомним, что ранее Маск согласился с мнением президента Владимира Путина относительно доллара. Глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, что Вашингтон превратил национальную валюту в оружие.

По мнению предпринимателя, США "переусердствовали", а такое решение было "глупым шагом".

Политика украина спецоперация Илон Маск Джо Байден

Комментарии 3

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Гость

17:57:00 10-02-2024

всё-таки Илона М., нам подсовывают новой говорящей головой от Глобалистов!?

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dok_CФ

18:23:04 10-02-2024

Кошельки на подобные призывы не обращают внимания..

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Гость

00:09:10 11-02-2024

Еще бы перестал отправлять Старлинк на Украину и не позволял бы своему оборудованию работать на беспилотниках.

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