Маск согласился с Путиным, назвавшим превращение доллара США в оружие ошибкой

По мнению бизнесмена, Вашингтон "переусердствовал"

10 февраля 2024, 08:31, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Американский миллиардер Илон Маск согласился со словами президента России Владимира Путина, который заявил, что США используют доллар как оружие. Об этом он написал в соцсети X.

"Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", – написал он.Напомним, что в интервью журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что грубейшая стратегическая ошибка США заключается в использовании доллара как оружия на мировой арене.

Отметим, что схожую точку зрения выражал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он говорил, что доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, а очевидно это уже всем.