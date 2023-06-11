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Маск засомневался в том, что Украине нужен новый пакет военной помощи

Бизнесмен не смог предположить, чем это закончится

11 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск засомневался в том, что Украине нужен новый пакет военной помощи. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Ранее власти США объявили о том, что предоставят Украине помощь на сумму 2,1 млрд долларов. В комплекс войдут беспилотные системы и боеприпасы. 

"Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности", – написал Маск в комментариях к посту одного из пользователей.

Политика

Комментарии 1

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Гость

12:38:26 11-06-2023

Бабушки из "Отрядов Путина" тоже сомневаются в этом.

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