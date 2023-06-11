Бизнесмен не смог предположить, чем это закончится

11 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск засомневался в том, что Украине нужен новый пакет военной помощи. Об этом он написал в своих социальных сетях.



Ранее власти США объявили о том, что предоставят Украине помощь на сумму 2,1 млрд долларов. В комплекс войдут беспилотные системы и боеприпасы.