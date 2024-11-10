Маск заявил, что конфликт на Украине скоро закончится

Миллиардер прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа урегулировать противостояние между Киевом и Москвой

10 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану нового президента США Дональда Трампа, заявил миллиардер Илон Маск.

"Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей и спекулянтов истекло", – прокомментировал бизнесмен в соцсети X сообщения СМИ, которые рассказывали о планах Трампа по урегулированию украинского конфликта.

5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Ранее он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.