Маск заявил, что конфликт на Украине скоро закончится
Миллиардер прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа урегулировать противостояние между Киевом и Москвой
10 ноября 2024, 07:30, ИА Амител
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану нового президента США Дональда Трампа, заявил миллиардер Илон Маск.
"Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей и спекулянтов истекло", – прокомментировал бизнесмен в соцсети X сообщения СМИ, которые рассказывали о планах Трампа по урегулированию украинского конфликта.
5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Ранее он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.
12:07:49 10-11-2024
Закончится на Украине, начнется в другом месте. Мы все время воюем с американской демократией. Украина это только место битвы. Найдут другое.
22:42:46 10-11-2024
Гость (12:07:49 10-11-2024) Закончится на Украине, начнется в другом месте. Мы все время... США за всю свою историю НЕ находились в состоянии войны только 20 лет. в общей сложности. Гадливейшая нация
13:57:54 10-11-2024
да уже сказали его советник - что Крым это территория России, финский през - что отношения скоро наладятся и тд. переобувание на лету наблюдается повсеместно. А Южнорусские окраины не будут никаким "государством" тк исторически и по слову и по чести и по правде - земли россиян
09:20:27 11-11-2024
Время для подстрекателей и спекулянтов истекло" --- Какая хорошая новость. Может правда договорятся