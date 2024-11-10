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Маск заявил, что конфликт на Украине скоро закончится

Миллиардер прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа урегулировать противостояние между Киевом и Москвой

10 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану нового президента США Дональда Трампа, заявил миллиардер Илон Маск.

"Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей и спекулянтов истекло", – прокомментировал бизнесмен в соцсети X сообщения СМИ, которые рассказывали о планах Трампа по урегулированию украинского конфликта.

5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Ранее он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.

США Илон Маск

Комментарии 4

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Гость

12:07:49 10-11-2024

Закончится на Украине, начнется в другом месте. Мы все время воюем с американской демократией. Украина это только место битвы. Найдут другое.

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Гость

22:42:46 10-11-2024

Гость (12:07:49 10-11-2024) Закончится на Украине, начнется в другом месте. Мы все время... США за всю свою историю НЕ находились в состоянии войны только 20 лет. в общей сложности. Гадливейшая нация

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Гость

13:57:54 10-11-2024

да уже сказали его советник - что Крым это территория России, финский през - что отношения скоро наладятся и тд. переобувание на лету наблюдается повсеместно. А Южнорусские окраины не будут никаким "государством" тк исторически и по слову и по чести и по правде - земли россиян

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Гость

09:20:27 11-11-2024

Время для подстрекателей и спекулянтов истекло" --- Какая хорошая новость. Может правда договорятся

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