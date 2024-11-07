Иногда он возвращается. Почему победил Трамп и закончит ли он украинский конфликт

Эксперты считают, что угроза мировой войны с победой республиканца отступила

07 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

В результате состоявшихся в США выборов в Белый дом возвращается Дональд Трамп, повторно не позволивший возглавить страну женщине. Более того, с высокой долей вероятности республиканцы будут контролировать палату представителей и сенат американского конгресса, а также Верховный суд.

Не исключено, что Соединенные Штаты изменят внутреннюю политику и скорректируют свое поведение на международной арене – во всяком случае, сам победитель уже заявил об этом. Почему изгнанный в 2020 году из Белого дома политик сумел вернуться, как изменятся после его победы американо-российские отношения и сможет ли Трамп сдержать предвыборное обещание и закончить украинский конфликт – в материале amic.ru.

Лукавство демократических опросов

Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), Трамп назвал себя 47-м президентом США и пообещал начало "золотого века Америки".

"Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела", – сказал он.

Будущий хозяин Белого дома пообещал, что будет работать над прекращением мировых вооруженных конфликтов.

"Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны. Мы хотим, чтобы у нас были сильные вооруженные силы, но в идеале нам не придется задействовать их", – заявил он, напомнив, что за годы его предыдущего президентского срока страна не вела войн.

Как известно, соперником Трампа была кандидат от Демократической партии Камала Харрис, уступившая как по количеству голосов избирателей, так и выборщиков. Стоит напомнить, что президента в США избирает коллегия выборщиков, состоящая из 538 человек: 525 – от штатов и 3 – от федерального округа Колумбия. В 2016 году Дональд Трамп, как известно, уступил Хиллари Клинтон по количеству голосов (разрыв тогда составил около миллиона), но победил по отданным голосам выборщиков, поскольку более грамотно выстроил избирательную кампанию и распределил ресурсы. Тем самым он повторил достижение Гровера Кливленда: тот был избран президентом в 1884 году, в 1888 году проиграл выборы (между прочим, набрал больше голосов избирателей, но уступил по числу выборщиков), а в 1892 году снова одержал победу.Конечно, для многих рядовых граждан во всем мире столь убедительная победа Дональда Трампа стала неожиданной, однако грамотные аналитики предполагали такой исход, замечает политолог-американист Владимир Можегов.

"Это было понятно по тенденциям, которые реально влияли на предвыборную ситуацию. Просто многие судили по результатам опросов, публиковавшихся демократами, опрашивавших жителей мегаполисов, в которых Демпартия часто имеет большинство. Полученные результаты становились основой прогнозов и, как следствие, неверных тиражируемых выводов", – рассказал он amic.ru.

"Серьезные люди все решили"

Американист напомнил, что незадолго до выборов ведущие американские газеты, традиционно выступавшие на стороне демократов, отказались поддерживать Камалу Харрис, понимая, что выиграть предвыборную гонку она не сможет. В изданиях The Washington Post и The Los Angeles Times решения владельцев вызвали даже скандалы с увольнением части сотрудников.

Кроме того, к Трампу в ходе кампании примкнули айтишники, продолжает Можегов:

"Надо понимать, что IT-гиганты, включая Google и Facebook*, всегда были за демократов, однако по ходу кампании меняли свою позицию. И становилось ясно, что Харрис не сможет выиграть".

Как известно, в июле 2024-го основатель Facebook* Марк Цукерберг заявил , что не станет поддерживать кого-либо из кандидатов. В то же время он назвал "историческим" момент после покушения на республиканского кандидата 13 июля 2024-го.

"Видеть, как Дональд Трамп встает после выстрела в лицо и поднимает кулак в воздух на фоне американского флага, – это одно из самых крутых зрелищ, которые я когда-либо видел в своей жизни. В какой-то степени, как американцу, трудно не поддаться эмоциям духа и борьбы. Я думаю, именно поэтому многим людям нравится этот парень", – говорил создатель популярной соцсети.

Владимир Можегов сообщил, что теоретически демократы могли более серьезно задействовать административный ресурс, но не стали этого делать:

"Был возможен менее понятный баланс сил, разрыв между противниками мог достигать, скажем, доли процента и ситуация оказалась бы на грани гражданской войны. Но, видимо, некие серьезные люди решили, что не стоит доводить дело до серьезного обострения, и поставили на Трампа".

Мирное соглашение по Украине уже готово?

Поздравил Трампа с победой и Зеленский, хотя ранее недвусмысленно давал понять, что для него предпочтительнее была бы победа Камалы Харрис.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – говорится в поздравительном письме украинского руководителя.

Зеленский также отметил, что рассчитывает "на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку в Штатах".

Как известно, ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае успеха на выборах сможет прекратить боевые действия на Украине. В 2023 году он заявил, что завершит конфликт за 24 часа.

"Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Я бы добился того, чтобы все это закончилось в кратчайшие сроки. Конечно же, вовремя", – говорил он в интервью GBNews.

На предвыборных дебатах с Камалой Харрис он сказал, что если бы остался президентом в 2020 году, "этого [боевых действий между Россией и Украиной] никогда бы не началось".

"Если бы я был президентом, Россия никогда, никогда, я очень хорошо знаю Путина. Он бы никогда этого не сделал. Угрозы этого тоже не было", – говорил Трамп.

По его словам, лучше всего было бы "договориться о сделке, потому что необходимо остановить уничтожение всех этих человеческих жизней".

Американист Можегов рекомендует больше обращать внимание не на риторику Трампа, а на заявления его вице-президента Джеймса Вэнса:

"Трамп больше шоумен, популист, он любит выражаться, что называется, на публику, а Вэнс более строг в выражениях, его слова более взвешены. Он говорит, что Россия для США не враг, он намерен сделать все, чтобы остановить военный конфликт. Вэнс заявлял, что если Украина хочет воевать, то пусть просит помощи у Германии, других стран".

Кандидат в вице-президенты неоднократно подчеркивал, что намерен вести дело к переговорному процессу, напоминает американист:

"Судя по всему, какие-то базовые вещи для мирных соглашений уже обсуждались – недаром в Москву приезжал венгерский премьер Виктор Орбан как эмиссар Трампа. Аналогичная миссия, видимо, была у Такера Карлсона. И когда Трамп делал свои заявления о готовности закончить боевые действия, он мог иметь в виду наличие неких параметров будущих мирных соглашений".

Миссия Маска

Впрочем, после возвращения в президентское кресло Трампу предстоит решать не столько международные, сколько внутриполитические задачи. Одной из них является структурная перестройка американской экономики – некоторые прежние промышленные лидеры уходят, их место занимают новички. Процесс этот довольно болезненный. Как известно, американский аэрокосмический гигант "Боинг" в сентябре объявил о продаже подразделений, связанных с космосом. Делается это ради снижения финансового бремени. Таким образом, компания, занимавшаяся разработкой и производством спутников, ракет, кораблей, покидает это направление.

Одним из тех, кто не прочь занять освобождающуюся нишу, является компания SpaceX Илона Маска, активно поддержавшего Трампа и являвшегося одним из финансовых доноров кампании политика. Бизнесмен уже дал понять, что в случае получения должности в будущем правительстве будет добиваться сокращения числа федеральных агентств.

"Я был бы рад помочь улучшить эффективность государственного управления. У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются… В стране постоянно создаются новые ведомства. Это ноша серьезно ложится на плечи людей", – заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Можегов не сомневается, что Маск войдет в команду Трампа:

"Вероятно, у него будет важная роль в экономическом блоке правительства. По сути, он вытащил американскую космическую отрасль. И миссия ему предстоит серьезная".

Трамп будет воевать. Но торговыми пошлинами

Как бы то ни было, Соединенные Штаты теперь ожидают четыре года правления Дональда Трампа, а затем, возможно, еще восемь лет Джеймса Вэнса, что является отражением глубоких мировых процессов, считает Владимир Можегов:

"Можно сказать, стрелки часов Судного дня сдвинулись назад. Если бы победили демократы, мир оказался в очень опасном положении. Могла бы разразиться гражданская война в США – страну трясло бы так, что мало никому бы в мире не показалось. Либо разразилась мировая война, вероятность которой, по мнению некоторых аналитиков, достигала 95%".

Впрочем, это не означает, что мир обретет спокойствие, полагает эксперт:

"Трамп, конечно, не собирается вести войны ракетами, но экономическая борьба при нем будет жаркой. Он, конечно, будет вводить пошлины на китайскую, европейскую продукцию, заставлять всех торговать за доллары. Трамп, конечно, не конфетка, экономически он добавит миру головной боли. Однако у нашей страны в этом противостоянии, в процессе выстраивания нового мирового порядка есть некоторые возможности и ряд интересных предложений".

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