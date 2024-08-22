НОВОСТИНаука и образование

Маск заявил, что миллионы людей станут обладателями мозговых имплантов через 10 лет

Распространение чипов, по его мнению, начнется уже в ближайшее время

22 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Искусственный интеллект / Фото: pxhere.com/ru/photo/1640118
Искусственный интеллект / Фото: pxhere.com/ru/photo/1640118

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду в социальной сети X, что в течение десяти лет миллионы людей смогут воспользоваться мозговым имплантом Neuralink.

"Если всё пойдёт хорошо, то в ближайшие годы сотни людей смогут воспользоваться Neuralink, возможно, десятки тысяч — в течение пяти лет и миллионы — в течение десяти лет", — написал Маск.

В январе 2024 года Илон Маск, основатель компании Neuralink, сообщил, что первый человек в мире получил мозговой имплант. Этим человеком стал 29-летний Ноланд Арбо, полностью парализованный в результате несчастного случая, повредившего его спинной мозг.

Технология Neuralink предполагает имплантацию небольшого устройства, похожего на батарейку-таблетку, в область мозга Арбо, ответственную за обработку команд двигательному аппарату. От устройства отходят микропровода с электродами, которые получают сигналы мозга пациента. Через беспроводную сеть команды мозга передаются в приложение на компьютере, позволяя владельцу импланта управлять им с помощью "силы мысли".

Согласно заявлению компании, эта технология призвана помочь людям, которые потеряли возможность использовать свои конечности.

Наука

Комментарии 12

Avatar Picture
Мусик

13:46:19 22-08-2024

круто. илоша хоть и сволочь изрядная, но дело делает.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:38 22-08-2024

Мусик (13:46:19 22-08-2024) круто. илоша хоть и сволочь изрядная, но дело делает.... Удачи просверлить себе мозх. Ну и к слову чистейший продукт ЦРУ , который они ведут с самого начала.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

14:04:25 22-08-2024

Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 тысяч лет назад. В то время люди были другими - и по росту и по уму и по телосложению они превосходили нас. Цивилизация уже летала на марс, и даже на сириус. Были и компьютеры и вот точно также они создали ИИ и чипы в мозги. Апгрейд. Они даже увеличивали обьем черепушек чтобы впихнуть туда побольше устройство. Отличие от нас только в том что у нас платы все кремниевые а у них были из того же биоматериала что и сам человек - цепочки углерода с водородом. Ну и логгика чуть отличалась от нашей двоичной системы счисления
Суть в том что без устройства остальная часть мозгов человека со временем стала атрофироваться. От поколения к поколению. Рождались дети. Им вставляли чип в башку Они становились умницами НО. Упал астероид. Все было разрушено и естественно производство чипов тоже. Ну дети все равно рождались и чипы им уже не вставляли. Сегодня это обезьяны. Да да обезьяны -это они - потомки атлантов с борейцами. Разум из за вставок был утрачен полностью. Они потеряли все

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:13 22-08-2024

майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой кумир!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

14:38:38 22-08-2024

Гость (14:07:13 22-08-2024) Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой куми... на альтасфере лет 15 назад у меня книги выходили "За 2 дюйма до апокалипсиса, Теория антидарвина, Биотехнологии и другие"
Янки их печатали. Правда авторские хрен платили. На прозе ру тоже по моему есть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:03:24 22-08-2024

Гость (14:07:13 22-08-2024) Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой куми... да вышенаписанного в принципе хватит.
ибо сказано - не делай себе кумира, а погружайся в кумар.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:24 22-08-2024

Гость (14:07:13 22-08-2024) Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой куми...
Н-да. Уровень. Просто дно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:11 22-08-2024

майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Забористая.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Фреш

19:05:20 22-08-2024

майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Морфеус, как дела, старина? Гони правильную таблетку от твоей Матрицы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:48 22-08-2024

майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Однозвездочный, тебя выпустили или ты сбежал?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:13:50 23-08-2024

майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... О, ну наконец-то, майор вывалил сюда очередную порцию забористого бреда! Сразу видно, осень на подходе. А то я уж про тебя и забывать стал.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:21 25-08-2024

майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Но Вы почему вернулись,обновиться?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров