Маск заявил, что миллионы людей станут обладателями мозговых имплантов через 10 лет

Распространение чипов, по его мнению, начнется уже в ближайшее время

22 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Искусственный интеллект / Фото: pxhere.com/ru/photo/1640118

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду в социальной сети X, что в течение десяти лет миллионы людей смогут воспользоваться мозговым имплантом Neuralink.

"Если всё пойдёт хорошо, то в ближайшие годы сотни людей смогут воспользоваться Neuralink, возможно, десятки тысяч — в течение пяти лет и миллионы — в течение десяти лет", — написал Маск.

В январе 2024 года Илон Маск, основатель компании Neuralink, сообщил, что первый человек в мире получил мозговой имплант. Этим человеком стал 29-летний Ноланд Арбо, полностью парализованный в результате несчастного случая, повредившего его спинной мозг.

Технология Neuralink предполагает имплантацию небольшого устройства, похожего на батарейку-таблетку, в область мозга Арбо, ответственную за обработку команд двигательному аппарату. От устройства отходят микропровода с электродами, которые получают сигналы мозга пациента. Через беспроводную сеть команды мозга передаются в приложение на компьютере, позволяя владельцу импланта управлять им с помощью "силы мысли".

Согласно заявлению компании, эта технология призвана помочь людям, которые потеряли возможность использовать свои конечности.