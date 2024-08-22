Маск заявил, что миллионы людей станут обладателями мозговых имплантов через 10 лет
Распространение чипов, по его мнению, начнется уже в ближайшее время
22 августа 2024, 13:40, ИА Амител
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду в социальной сети X, что в течение десяти лет миллионы людей смогут воспользоваться мозговым имплантом Neuralink.
"Если всё пойдёт хорошо, то в ближайшие годы сотни людей смогут воспользоваться Neuralink, возможно, десятки тысяч — в течение пяти лет и миллионы — в течение десяти лет", — написал Маск.
В январе 2024 года Илон Маск, основатель компании Neuralink, сообщил, что первый человек в мире получил мозговой имплант. Этим человеком стал 29-летний Ноланд Арбо, полностью парализованный в результате несчастного случая, повредившего его спинной мозг.
Технология Neuralink предполагает имплантацию небольшого устройства, похожего на батарейку-таблетку, в область мозга Арбо, ответственную за обработку команд двигательному аппарату. От устройства отходят микропровода с электродами, которые получают сигналы мозга пациента. Через беспроводную сеть команды мозга передаются в приложение на компьютере, позволяя владельцу импланта управлять им с помощью "силы мысли".
Согласно заявлению компании, эта технология призвана помочь людям, которые потеряли возможность использовать свои конечности.
13:46:19 22-08-2024
круто. илоша хоть и сволочь изрядная, но дело делает.
14:10:38 22-08-2024
Мусик (13:46:19 22-08-2024) круто. илоша хоть и сволочь изрядная, но дело делает.... Удачи просверлить себе мозх. Ну и к слову чистейший продукт ЦРУ , который они ведут с самого начала.
14:04:25 22-08-2024
Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 тысяч лет назад. В то время люди были другими - и по росту и по уму и по телосложению они превосходили нас. Цивилизация уже летала на марс, и даже на сириус. Были и компьютеры и вот точно также они создали ИИ и чипы в мозги. Апгрейд. Они даже увеличивали обьем черепушек чтобы впихнуть туда побольше устройство. Отличие от нас только в том что у нас платы все кремниевые а у них были из того же биоматериала что и сам человек - цепочки углерода с водородом. Ну и логгика чуть отличалась от нашей двоичной системы счисления
Суть в том что без устройства остальная часть мозгов человека со временем стала атрофироваться. От поколения к поколению. Рождались дети. Им вставляли чип в башку Они становились умницами НО. Упал астероид. Все было разрушено и естественно производство чипов тоже. Ну дети все равно рождались и чипы им уже не вставляли. Сегодня это обезьяны. Да да обезьяны -это они - потомки атлантов с борейцами. Разум из за вставок был утрачен полностью. Они потеряли все
14:07:13 22-08-2024
майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой кумир!
14:38:38 22-08-2024
Гость (14:07:13 22-08-2024) Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой куми... на альтасфере лет 15 назад у меня книги выходили "За 2 дюйма до апокалипсиса, Теория антидарвина, Биотехнологии и другие"
Янки их печатали. Правда авторские хрен платили. На прозе ру тоже по моему есть
15:03:24 22-08-2024
Гость (14:07:13 22-08-2024) Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой куми... да вышенаписанного в принципе хватит.
ибо сказано - не делай себе кумира, а погружайся в кумар.
19:17:24 22-08-2024
Гость (14:07:13 22-08-2024) Если вы что то пишите, дайте почитать из вашего. Вы мой куми...
Н-да. Уровень. Просто дно.
15:09:11 22-08-2024
майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Забористая.
19:05:20 22-08-2024
майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Морфеус, как дела, старина? Гони правильную таблетку от твоей Матрицы.
21:52:48 22-08-2024
майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Однозвездочный, тебя выпустили или ты сбежал?
03:13:50 23-08-2024
майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... О, ну наконец-то, майор вывалил сюда очередную порцию забористого бреда! Сразу видно, осень на подходе. А то я уж про тебя и забывать стал.
17:05:21 25-08-2024
майор (14:04:25 22-08-2024) Я вам вот что хочу сказать. Все это люди уже проходили 800 т... Но Вы почему вернулись,обновиться?