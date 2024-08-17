Нарколог предупредил, что энергетики могут привести к смерти

Этот напиток способствует развитию проблем со здоровьем

17 августа 2024, 08:35, ИА Амител

Банка энергетика / Фото: pxhere.com/ru/photo/556556

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил об опасности частого употребления энергетических напитков, вплоть до летального исхода.

По словам специалиста, энергетики содержат стимуляторы, такие как кофеин, а также вещества, которые помогают организму лучше усваивать и дольше сохранять действие кофеина. Хотя в комплексе энергетические напитки могут улучшать настроение и снижать усталость, их чрезмерное употребление может истощить нервную систему и резервы организма.

Регулярное употребление энергетиков может привести к проблемам с сердцем, сердечным приступам, аритмии и даже внезапной смерти, предупредил Холдин. Он также отметил, что все энергетические напитки имеют одинаковый механизм действия: они вызывают прилив энергии, который затем сменяется её полным упадком.

Кроме того, энергетики могут провоцировать бессонницу, тахикардию и гипертонию. Их не рекомендуется употреблять детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.