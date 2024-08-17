Нарколог предупредил, что энергетики могут привести к смерти
Этот напиток способствует развитию проблем со здоровьем
17 августа 2024, 08:35, ИА Амител
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил об опасности частого употребления энергетических напитков, вплоть до летального исхода.
По словам специалиста, энергетики содержат стимуляторы, такие как кофеин, а также вещества, которые помогают организму лучше усваивать и дольше сохранять действие кофеина. Хотя в комплексе энергетические напитки могут улучшать настроение и снижать усталость, их чрезмерное употребление может истощить нервную систему и резервы организма.
Регулярное употребление энергетиков может привести к проблемам с сердцем, сердечным приступам, аритмии и даже внезапной смерти, предупредил Холдин. Он также отметил, что все энергетические напитки имеют одинаковый механизм действия: они вызывают прилив энергии, который затем сменяется её полным упадком.
Кроме того, энергетики могут провоцировать бессонницу, тахикардию и гипертонию. Их не рекомендуется употреблять детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
09:00:10 17-08-2024
ну не знаю,я после энергетика сплю как убитый
11:15:09 17-08-2024
гость (09:00:10 17-08-2024) ну не знаю,я после энергетика сплю как убитый... Такая же беда.
Энергетики на некоторых людей действуют как крепкий чай.
Хочется посидеть, отдохнуть. (Всё зависит от объёма выпитого)
12:41:29 17-08-2024
гость (09:00:10 17-08-2024) ну не знаю,я после энергетика сплю как убитый... ты не один такой !
А те кто дизлайки ставит - скудоумные люди.
10:03:36 17-08-2024
Запросто! Инсульт точно может бахнуть, но народ у нас в большинстве не очень умный, отсюда все проблемы.
11:31:55 17-08-2024
плюсуюсь! я после пары банок в кардиологию загремела когда- то, сейчас смотрю, как народ их хлещет и страшно становится за них.
20:28:24 17-08-2024
Гость (11:31:55 17-08-2024) плюсуюсь! я после пары банок в кардиологию загремела когда- ...
Пусть хлещет. Естественный отбор!
15:42:04 18-08-2024
Жизнь приводит к смерти.