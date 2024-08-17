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Нарколог предупредил, что энергетики могут привести к смерти

Этот напиток способствует развитию проблем со здоровьем

17 августа 2024, 08:35, ИА Амител

Банка энергетика / Фото: pxhere.com/ru/photo/556556
Банка энергетика / Фото: pxhere.com/ru/photo/556556

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил об опасности частого употребления энергетических напитков, вплоть до летального исхода.

По словам специалиста, энергетики содержат стимуляторы, такие как кофеин, а также вещества, которые помогают организму лучше усваивать и дольше сохранять действие кофеина. Хотя в комплексе энергетические напитки могут улучшать настроение и снижать усталость, их чрезмерное употребление может истощить нервную систему и резервы организма.

Регулярное употребление энергетиков может привести к проблемам с сердцем, сердечным приступам, аритмии и даже внезапной смерти, предупредил Холдин. Он также отметил, что все энергетические напитки имеют одинаковый механизм действия: они вызывают прилив энергии, который затем сменяется её полным упадком.

Кроме того, энергетики могут провоцировать бессонницу, тахикардию и гипертонию. Их не рекомендуется употреблять детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Здоровье

Комментарии 7

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гость

09:00:10 17-08-2024

ну не знаю,я после энергетика сплю как убитый

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Гость

11:15:09 17-08-2024

гость (09:00:10 17-08-2024) ну не знаю,я после энергетика сплю как убитый... Такая же беда.
Энергетики на некоторых людей действуют как крепкий чай.
Хочется посидеть, отдохнуть. (Всё зависит от объёма выпитого)

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Шинник

12:41:29 17-08-2024

гость (09:00:10 17-08-2024) ну не знаю,я после энергетика сплю как убитый... ты не один такой !
А те кто дизлайки ставит - скудоумные люди.

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Гость

10:03:36 17-08-2024

Запросто! Инсульт точно может бахнуть, но народ у нас в большинстве не очень умный, отсюда все проблемы.

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Гость

11:31:55 17-08-2024

плюсуюсь! я после пары банок в кардиологию загремела когда- то, сейчас смотрю, как народ их хлещет и страшно становится за них.

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Гость

20:28:24 17-08-2024

Гость (11:31:55 17-08-2024) плюсуюсь! я после пары банок в кардиологию загремела когда- ...
Пусть хлещет. Естественный отбор!

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Musik

15:42:04 18-08-2024

Жизнь приводит к смерти.

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