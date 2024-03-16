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Богатыри и бои мешками. В Алтайском крае отмечают "Сибирскую Масленицу"

Фестиваль проходит в селе Новотырышкино, что неподалеку от Белокурихи

16 марта 2024, 16:21, ИА Амител

Масленица в Новотырышкино / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В селе Новотырышкино под Белокурихой 16 марта проходит фестиваль "Сибирская Масленица". Тысячи человек собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать один из самых длительных и любимых в народе праздников. Люди веселятся под песни и танцы, участвуют в конкурсах, дерутся мешками, смотрят эпичные выступления богатырей и едят всякие вкусности.

В общем, посмотрите на это сами – мы как раз подготовили по этому случаю небольшой фоторепортаж.

Алтайский край праздники Хорошие новости

Комментарии 2

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Гость

19:02:38 16-03-2024

парни в трусах на фото с прошлых годов поинтереснее были. Сейчас - лубок. Тогда - искренность

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Гость

19:25:01 16-03-2024

тетку с 3-мя борзЫми (скорее всего ее) я видел недели 2-3 назад на пересечении ленинского-молодежной. красивые песики..

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