Богатыри и бои мешками. В Алтайском крае отмечают "Сибирскую Масленицу"
Фестиваль проходит в селе Новотырышкино, что неподалеку от Белокурихи
16 марта 2024, 16:21, ИА Амител
Масленица в Новотырышкино / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В селе Новотырышкино под Белокурихой 16 марта проходит фестиваль "Сибирская Масленица". Тысячи человек собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать один из самых длительных и любимых в народе праздников. Люди веселятся под песни и танцы, участвуют в конкурсах, дерутся мешками, смотрят эпичные выступления богатырей и едят всякие вкусности.
В общем, посмотрите на это сами – мы как раз подготовили по этому случаю небольшой фоторепортаж.
19:02:38 16-03-2024
парни в трусах на фото с прошлых годов поинтереснее были. Сейчас - лубок. Тогда - искренность
19:25:01 16-03-2024
тетку с 3-мя борзЫми (скорее всего ее) я видел недели 2-3 назад на пересечении ленинского-молодежной. красивые песики..