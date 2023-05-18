Масочный режим рекомендовали жителям региона, чтобы не заразиться новым вирусом
Введение каких-либо противоэпидемических ограничений на данный момент не требуется
18 мая 2023, 13:01, ИА Амител
В Волгоградской области жителям порекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса "арктур", пишет V1.ru.
"Ношение масок в людных местах, соблюдение социальной дистанции, вакцинация, ревакцинация, мытьё рук помогут снизить вероятность передачи вируса", – отметили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что введение каких-либо противоэпидемических ограничений на данный момент не требуется.
Как пояснили санитарные врачи, новый штамм более заразный, чем предыдущие варианты, но при этом само заболевание протекает в лёгкой форме.
Напомним, штамм "арктур" выявили в России в апреле. Ранее amic.ru рассказал, чем опасен новый вирус.
13:26:40 18-05-2023
Я так понял китайцы, друзья Путина, от русских не отстанут?
17:11:33 18-05-2023
Гость (13:26:40 18-05-2023) Я так понял китайцы, друзья Путина, от русских не отстанут? ... Причем тут китайцы, если У НАС народ безмозглый растаскивал эту заразу? И еще как дикари, прививок боялись, а также обвиняли врачей, что это ОНИ людей убивают в ковидном госпитале. Дремучий, темный народ.