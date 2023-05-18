Масочный режим рекомендовали жителям региона, чтобы не заразиться новым вирусом

Введение каких-либо противоэпидемических ограничений на данный момент не требуется

18 мая 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Волгоградской области жителям порекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса "арктур", пишет V1.ru.

"Ношение масок в людных местах, соблюдение социальной дистанции, вакцинация, ревакцинация, мытьё рук помогут снизить вероятность передачи вируса", – отметили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что введение каких-либо противоэпидемических ограничений на данный момент не требуется.

Как пояснили санитарные врачи, новый штамм более заразный, чем предыдущие варианты, но при этом само заболевание протекает в лёгкой форме.

Напомним, штамм "арктур" выявили в России в апреле. Ранее amic.ru рассказал, чем опасен новый вирус.