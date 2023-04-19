Что за новый штамм COVID-19 "арктур" выявили в России и опасен ли он?
Больше всего заболевших "арктуром" — в Индии
19 апреля 2023, 13:36, Анастасия Бичакова
Новый штамм коронавируса "арктур" – это подвариант "омикрона". Он появился в Индии, уже пришёл в Россию и многие другие страны.
Что известно об "арктуре", насколько он заразнее других вариантов ковида – читайте на amic.ru.
Что известно о штамме коронавируса "арктур" и когда его обнаружили?
Штамм COVID-19 "арктур" впервые обнаружили в январе 2023 года. Он появился на территории Индии и быстро распространился за её пределы, в том числе в России.
"Арктур" уже выявляют в США, Австралии, Южной Африке, Израиле, Великобритании, Германии, Испании, Таиланде, Китае, Японии и ряде других стран.
По версии исследователей Токийского университета, в ближайшее время он может стать доминирующим по всему миру.
У "арктура" особые характеристики: он заразнее других штаммов коронавируса.
И что, "арктур" заразнее даже "кракена"?
А как протекает заболевание "арктуром"?
Какие симптомы у "арктура"?
"Арктур" может вызывать сильный конъюнктивит, говорят медики.
Заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом. При этом могут быть выделения, но не гнойные, сообщает "Российская газета".
Планируют ли в России вводить масочный режим из-за появления "арктура"?
Нет. Пока в России не планируют вводить масочный режим и другие ковидные ограничения из-за распространения на территории страны штамма "арктур".
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