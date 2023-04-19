Штамм COVID-19 "арктур" впервые обнаружили в январе 2023 года. Он появился на территории Индии и быстро распространился за её пределы, в том числе в России.

"Арктур" уже выявляют в США, Австралии, Южной Африке, Израиле, Великобритании, Германии, Испании, Таиланде, Китае, Японии и ряде других стран.

По версии исследователей Токийского университета, в ближайшее время он может стать доминирующим по всему миру.

У "арктура" особые характеристики: он заразнее других штаммов коронавируса.