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Что за новый штамм COVID-19 "арктур" выявили в России и опасен ли он?

Больше всего заболевших "арктуром" — в Индии

19 апреля 2023, 13:36, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новый штамм коронавируса "арктур" – это подвариант "омикрона". Он появился в Индии, уже пришёл в Россию и многие другие страны.

Что известно об "арктуре", насколько он заразнее других вариантов ковида – читайте на amic.ru.

1

Что известно о штамме коронавируса "арктур" и когда его обнаружили?

Штамм COVID-19 "арктур" впервые обнаружили в январе 2023 года. Он появился на территории Индии и быстро распространился за её пределы, в том числе в России.

"Арктур" уже выявляют в США, Австралии, Южной Африке, Израиле, Великобритании, Германии, Испании, Таиланде, Китае, Японии и ряде других стран.

По версии исследователей Токийского университета, в ближайшее время он может стать доминирующим по всему миру.

У "арктура" особые характеристики: он заразнее других штаммов коронавируса.

2

И что, "арктур" заразнее даже "кракена"?

Да. Как утверждают в Роспотребнадзоре, "арктур" в 1,2 раза заразнее другого штамма ковида – "кракен", который в январе называли наиболее заразным за всю историю пандемии.
3

А как протекает заболевание "арктуром"?

Заболевание "арктуром", как правило, протекает в лёгкой форме. Вирус не отличается высокой патогенностью.
4

Какие симптомы у "арктура"?

"Арктур" может вызывать сильный конъюнктивит, говорят медики.

Заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом. При этом могут быть выделения, но не гнойные, сообщает "Российская газета".

5

Планируют ли в России вводить масочный режим из-за появления "арктура"?

Нет. Пока в России не планируют вводить масочный режим и другие ковидные ограничения из-за распространения на территории страны штамма "арктур".

Фото: unsplash.com

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