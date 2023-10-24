Массажи, спа и целебная вода: какие программы отдыха и оздоровления есть в Белокурихе
Рассказываем об отеле "Россия", который подготовил четыре курса как подкрепить здоровье и вернуть радость жизни
24 октября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KLra9
Всем нам иногда нужен хороший отдых. Но необязательно выделять на него целый отпуск, иногда хватает и нескольких дней, чтобы полностью перезагрузиться и подкрепить здоровье перед долгой зимой. Где их провести? Да конечно в Белокурихе! Тем более что сейчас в оздоровительном центре четырехзвездочного отеля "Россия", что в самом сердце города-курорта, есть хорошие медицинские программы преображения. А еще здесь отличные номера, собственный ресторан и неизменно высокий сервис.
Какие программы предлагает "Россия"?
Есть четыре варианта на выбор:
1. "Код молодости"
Рассчитана на три дня, включает в себя:
- прием врача-диетолога с разработкой индивидуального плана коррекции веса (если это требуется);
- широкий спектр водных процедур;
- спелеотерапию;
- нормотоксическую баротерапию;
- лимфодренажный массаж;
- термальную детоксикацию с помощью аромабочки;
- спа-программу для лица;
- пантовые ванны;
- травяной чай;
- прием омолаживающего белка – коллагена и минеральной воды.
2. "Антистресс"
Поможет успокоиться и расслабиться. За три дня вы получите антистресс-терапию, специальный релакс-массаж, занятия авторской йогой, набор иных, специализированных и общих процедур, направленных на обретение гармонии души и тела.
3. "Второе дыхание"
Задействует скрытые резервы организма для получения заряда энергии и молодости всего за три дня отдыха. В этом поможет комплекс процедур, которые формирует врач, курирующий отдых и лечение в индивидуальном порядке.
В числе применяемых методик:
- фито-, аква-, спелео- и баротерапия;
- спа-программы для тела и лица;
- подводный душ-массаж;
- морские ванны;
- йога;
- прием знаменитой целебной минеральной воды "Белокурихи".
4. "Спа-день"
Эти сутки пролетят на одном дыхании и подарят вам незабываемые ощущения.
В вашем распоряжении акватермальный комплекс с саунами и бассейном, фитобар, сильвинитовая пещера, спа-программы для лица и тела с аромабочкой, хромотерапия и расслабляющий массаж.
Где узнать подробнее о программах?
Более подробную информацию об отеле, оздоровительном центре и его программах вы можете найти на официальном сайте "России" или по телефону 8 (800) 250-37-80. Программы доступны не только для гостей отеля, но и всех желающих.
Отель "Россия" (Обособленное подразделение АО "Санаторий "Рассия", ОГРН 1022200534784, ИНН 2203000218)
Адрес: Алтайский край, город Белокуриха, улица Славского, 22.
Тел.: 8 (800) 250-37-80
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