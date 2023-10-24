Рассказываем об отеле "Россия", который подготовил четыре курса как подкрепить здоровье и вернуть радость жизни

24 октября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KLra9

Процедуры отеля "Россия" / Фото предоставлено организацией

Всем нам иногда нужен хороший отдых. Но необязательно выделять на него целый отпуск, иногда хватает и нескольких дней, чтобы полностью перезагрузиться и подкрепить здоровье перед долгой зимой. Где их провести? Да конечно в Белокурихе! Тем более что сейчас в оздоровительном центре четырехзвездочного отеля "Россия", что в самом сердце города-курорта, есть хорошие медицинские программы преображения. А еще здесь отличные номера, собственный ресторан и неизменно высокий сервис.

Какие программы предлагает "Россия"?

Есть четыре варианта на выбор:

1. "Код молодости"

Рассчитана на три дня, включает в себя:

прием врача-диетолога с разработкой индивидуального плана коррекции веса (если это требуется);

широкий спектр водных процедур;

спелеотерапию;

нормотоксическую баротерапию;

лимфодренажный массаж;

термальную детоксикацию с помощью аромабочки;

спа-программу для лица;

пантовые ванны;

травяной чай;

прием омолаживающего белка ­– коллагена и минеральной воды.

2. "Антистресс"

Поможет успокоиться и расслабиться. За три дня вы получите антистресс-терапию, специальный релакс-массаж, занятия авторской йогой, набор иных, специализированных и общих процедур, направленных на обретение гармонии души и тела.





















Отдых и оздоровление / Фото: курортный отель "Россия"

3. "Второе дыхание"

Задействует скрытые резервы организма для получения заряда энергии и молодости всего за три дня отдыха. В этом поможет комплекс процедур, которые формирует врач, курирующий отдых и лечение в индивидуальном порядке.

В числе применяемых методик:

фито-, аква-, спелео- и баротерапия;

спа-программы для тела и лица;

подводный душ-массаж;

морские ванны;

йога;

прием знаменитой целебной минеральной воды "Белокурихи".

4. "Спа-день"

Эти сутки пролетят на одном дыхании и подарят вам незабываемые ощущения.

В вашем распоряжении акватермальный комплекс с саунами и бассейном, фитобар, сильвинитовая пещера, спа-программы для лица и тела с аромабочкой, хромотерапия и расслабляющий массаж.

Где узнать подробнее о программах?

Более подробную информацию об отеле, оздоровительном центре и его программах вы можете найти на официальном сайте "России" или по телефону 8 (800) 250-37-80. Программы доступны не только для гостей отеля, но и всех желающих.

Отель "Россия" (Обособленное подразделение АО "Санаторий "Рассия", ОГРН 1022200534784, ИНН 2203000218)

Адрес: Алтайский край, город Белокуриха, улица Славского, 22.

Тел.: 8 (800) 250-37-80

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