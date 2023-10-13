Масштабно, экспертно. Как в Алтайском крае проходит ИТ-форум

В течение двух дней участники обсудят и вызовы, и достижения

13 октября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KA1un

XVI Алтайский ИТ-форум / Фото: Дмитрий Медведев

Более трех тысяч компаний, более 16 тысяч работников – ИТ-сфера в Алтайском крае растет и развивается буквально на глазах. А потому особенно важно, что в регионе регулярно проводят мероприятия разного уровня экспертности и масштабности в поддержку отрасли. Самое главное из них – XVI Алтайский ИТ-форум. Он проходит в Барнауле 12-13 октября в новом корпусе Алтайского филиала РАНХиГС.

Форум собрал большое количество участников и экспертов (впрочем, как и каждый год). Ажиотаж царил везде: и на стойке регистрации, и в Экспо-зоне, где компании представили разнообразные ИТ-продукты – от "железа" до программного обеспечения, на пленарном заседании, и рабочих площадках.

"Немаловажным фактором успешности Алтайского края является то, что здесь – это я могу подчеркнуть как человек, имеющий опыт взаимодействия с различными регионами, – выстроены очень конструктивные и эффективные взаимоотношения между ИТ-бизнес-сообществом и правительством региона", – отметил президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края и Ассоциации ТПП Сибири Борис Чесноков.

И власти такой подход поддерживают, отметил вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь, который курирует ИТ-сферу региона. Тем более что поддерживать есть что: в регионе работает более трех тысяч организаций, деятельность которых связана с ИТ и разработкой ПО. И около 150 из них включены в реестр Минцифры и имеют доступ к господдержке.

На региональном уровне поддержки даже больше, чем во многих других отраслях, добавил врио министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Одной только льготной "ИТ-ипотеки" в крае было выдано на сумму более 500 млн рублей.

И компании показывают результат. Так, директор Научно-технического центра "Галэкс" Владимир Графеев рассказал, что в этом году его компания заняла первое место в номинации "Профессионализм команды".

"Во всей России наша команда признана лучшей. В ней сегодня работает порядка 300 сотрудников, в основном – выпускники наших алтайских вузов", – рассказал он.









XVI Алтайский ИТ-форум / Фото: Дмитрий Медведев

А на самом форуме наградили победителей конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае".

Кстати, участие в форуме бесплатное, но есть возрастное ограничение – 18+.

ООО НТЦ "Галэкс"

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