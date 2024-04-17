Масштабные проверки на дорогах Барнаула проведут сотрудники ГИБДД

Акции назначены на 18 и 20 апреля

17 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Сотрудники ДПС в центре Барнаула / Фото: Ирина Киселева / amic.ru

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды на дорогах Барнаула и проконтролируют соблюдение правил участниками дорожного движения.

Как сообщает мэрия, 18 апреля в городе пройдут акции "Перекресток", "СИМ" и "Пешеход", в рамках которых полицейские будут следить за перекрестками, водителями самокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также за пешеходами.

Кроме того, на 20 апреля назначен рейд "Трезвый водитель". Методом сплошных проверок сотрудники ГИБДД будут отлавливать пьяных автомобилистов.