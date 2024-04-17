Масштабные проверки на дорогах Барнаула проведут сотрудники ГИБДД
Акции назначены на 18 и 20 апреля
17 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
Сотрудники ДПС в центре Барнаула / Фото: Ирина Киселева / amic.ru
Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды на дорогах Барнаула и проконтролируют соблюдение правил участниками дорожного движения.
Как сообщает мэрия, 18 апреля в городе пройдут акции "Перекресток", "СИМ" и "Пешеход", в рамках которых полицейские будут следить за перекрестками, водителями самокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также за пешеходами.
Кроме того, на 20 апреля назначен рейд "Трезвый водитель". Методом сплошных проверок сотрудники ГИБДД будут отлавливать пьяных автомобилистов.
09:31:36 17-04-2024
Дороги сделайте сначала!
11:29:20 17-04-2024
Гость (09:31:36 17-04-2024) Дороги сделайте сначала!... Гайцы будут делать дороги? Вы в своем уме???
09:45:40 17-04-2024
Когда уже пройдет акция "Кольцо" 90% водителей в том числе "профессионалов" не знают как его проезжать.
10:14:11 17-04-2024
Гость (09:45:40 17-04-2024) Когда уже пройдет акция "Кольцо" 90% водителей в том числе "... Вас видимо только вчера выпустили с автошколы. Права то получили уже, знайка?
10:20:45 17-04-2024
Гость (09:45:40 17-04-2024) Когда уже пройдет акция "Кольцо" 90% водителей в том числе "... нормально кольца проезжаем... не надо ляля
09:54:13 17-04-2024
18го на автобусе лучше
10:08:23 17-04-2024
Достали уже.
11:00:52 17-04-2024
Акация "Пешеход" - это против экстремизма пешиков или репрессии водил?
11:30:57 17-04-2024
Гость (11:00:52 17-04-2024) Акация "Пешеход" - это против экстремизма пешиков или репрес... Это новый вид акаций, садится у перехода. внешне напоминает пешехода. Для бдительности водителей!
11:28:37 17-04-2024
Когда же уже пройдет акция "Катализатор"? Половина машин ездят с отпиленными "каталиками" и чадят так, что ехать за ними невозможно.
11:55:34 17-04-2024
Гость (11:28:37 17-04-2024) Когда же уже пройдет акция "Катализатор"? Половина машин езд... Когда у твоей жоповозки, ночью, умельцы спилят катализатор. Что-бы сдать в цвет мет. Так на следующий, же день, с утра, начнётся операция "катализатор".
13:05:10 17-04-2024
Гость (11:55:34 17-04-2024) Когда у твоей жоповозки, ночью, умельцы спилят катализатор. ... Так не бросайте свои помойки где попало, никто не вырежет. Есть для этого гаражи или свой дом
16:45:53 17-04-2024
Гость (11:55:34 17-04-2024) Когда у твоей жоповозки, ночью, умельцы спилят катализатор. ... У нормальных машин катализатор не спилишь, пока полмашины не разберешь!
12:12:20 17-04-2024
Меня уже с утра повязали полицаи. Косили за пешиков, а докапались за ремень. Пока мои пассажиры по магазину шарились мы с "долговым" (он так себя назвал), больше часа переписками занимались. То протокол, то постановление заполняли. В процессе писанины выяснили, что "долгов" 51статью конституции не смог правильно донести до водителя, и зафиксировали на видео много других несправедливостей. Тут и пассажиры мои затарились в Бахете. И мы попрощались со старшми лейтенантом. ((Он дальше косить, а я восстанавливать справедливость в карательных органах, онлайн, вечером)
13:03:31 17-04-2024
Гость (12:12:20 17-04-2024) Меня уже с утра повязали полицаи. Косили за пешиков, а докап... Держи в курсе процесса восстановления справедливости