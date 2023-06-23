Огнеборцы близки к локализации лесного пожара в Егорьевском районе

Помощь местным пожарным оказывают специалисты парашютно-десантной службы Ханты-Мансийской авиабазы

23 июня 2023, 20:56, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Масштабный лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края могут скоро локализовать. Как рассказал корреспондент amic.ru, который сейчас находится на месте происшествия, борьба с огнем продолжается, однако ситуация стала гораздо лучше.

Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, сейчас там также находятся специалисты парашютно-десантной службы Ханты-Мансийской авиабазы. После небольшого отдыха они сразу продолжили борьбу с пожаром.

По данным на 23 июня, площадь пожара составляет 9760 гектаров. В тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков. Угрозы населенным пунктам нет. Для снижения интенсивности горения применяют "встречный пал и отжиг для уничтожения напочвенных покровов".