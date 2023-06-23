Пожарный спецназ приступил к тушению лесного пожара в Егорьевском районе

Площадь пожара составляет 9760 гектаров

23 июня 2023, 11:22, ИА Амител

















Пожарные-десантники из ХМАО / Фото: правительство Алтайского края

В Алтайский край прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы Ханты-Мансийской авиабазы и приступили к ликвидации крупного лесного пожарного в Егорьевском районе, сообщает правительство региона.

Напомним, губернатор края Виктор Томенко ранее обсудил с руководителем федеральной "Авиалесоохраны" Дмитрием Селиным ситуацию с возгоранием. После этого в регион направили 30 специалистов парашютно-десантной пожарной службы ведомства из федерального резерва.

"Специалисты, у которых есть большой опыт в тушении самых сложных лесных очагов, уже прибыли на место пожара и приступили к работе сегодня, 23 июня. Пожарный спецназ работает с открытым огнем, используя привезенное оборудование", – говорится в сообщении.

Для снижения интенсивности горения применяют "встречный пал и отжиг для уничтожения напочвенных покровов".

По данным на 23 июня, площадь пожара составляет 9760 гектаров. В тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков. Угрозы населенным пунктам нет.