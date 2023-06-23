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Пожарный спецназ приступил к тушению лесного пожара в Егорьевском районе

Площадь пожара составляет 9760 гектаров

23 июня 2023, 11:22, ИА Амител

В Алтайский край прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы Ханты-Мансийской авиабазы и приступили к ликвидации крупного лесного пожарного в Егорьевском районе, сообщает правительство региона.

Напомним, губернатор края Виктор Томенко ранее обсудил с руководителем федеральной "Авиалесоохраны" Дмитрием Селиным ситуацию с возгоранием. После этого в регион направили 30 специалистов парашютно-десантной пожарной службы ведомства из федерального резерва.

"Специалисты,  у которых есть большой опыт в тушении самых сложных лесных очагов, уже прибыли на место пожара и приступили к работе сегодня, 23 июня. Пожарный спецназ работает с открытым огнем, используя привезенное оборудование", – говорится в сообщении.

Для снижения интенсивности горения применяют "встречный пал и отжиг для уничтожения напочвенных покровов".

По данным на 23 июня, площадь пожара составляет 9760 гектаров. В тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков. Угрозы населенным пунктам нет.

Фото: Антон Федотов

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Лесной пожар
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Комментарии 5

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Гость

11:32:20 23-06-2023

спецназом сегодня модно называть то куда людей привлечь сложно? Манипуляция что-ли? Тогда ещё слово - элитный, добавьте.

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Гость

11:36:04 23-06-2023

Пожарный спецназ приступил ---- Может пожарный Десант?

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Ирина

12:47:21 23-06-2023

Какая разница,как их назвали,главное что помогут тушить.

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Олег

13:16:16 23-06-2023

Сколько платят добровольцам?

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Роман

13:30:34 23-06-2023

С 5 утра уже отрабатываем пожар

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