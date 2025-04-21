Масштабный полевой пожар произошел в Алейском районе

Угрозы распространения огня на населенные пункты нет

21 апреля 2025, 08:50, ИА Амител

Пожар в Алейском районе вечером 20 апреля / Фото: "Инцидент Барнаул"

Крупный полевой пожар произошел в Алтайском крае между селом Большепанюшево и Алейском 20 апреля. Угрозы для населенных пунктов нет. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на МЧС по региону.

"Пожар начался с дач в Солнечном, перешел на улицу Давыдова", – рассказали очевидцы.

По данным регионального МЧС, дежурные силы контролируют участки распространения огня, который разделен на отдельные очаги в полях и лугах.

По состоянию на 23:50 20 апреля две пожарные машины с расчетами держат зону полевого пожара под контролем. На окраине Алейска выставлен передвижной пост с дежурной машиной. Площадь возгорания при этом не уточняется.