Масштабный полевой пожар произошел в Алейском районе
Угрозы распространения огня на населенные пункты нет
21 апреля 2025, 08:50, ИА Амител
Крупный полевой пожар произошел в Алтайском крае между селом Большепанюшево и Алейском 20 апреля. Угрозы для населенных пунктов нет. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на МЧС по региону.
"Пожар начался с дач в Солнечном, перешел на улицу Давыдова", – рассказали очевидцы.
По данным регионального МЧС, дежурные силы контролируют участки распространения огня, который разделен на отдельные очаги в полях и лугах.
По состоянию на 23:50 20 апреля две пожарные машины с расчетами держат зону полевого пожара под контролем. На окраине Алейска выставлен передвижной пост с дежурной машиной. Площадь возгорания при этом не уточняется.
09:57:23 21-04-2025
полевых пожаров нет.
в крайнем случае - степной.