В алтайском поселке вспыхнула баня

Крыша постройки полыхала открытым огнем

20 апреля 2025, 18:12, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В поселке Бажово Первомайского района произошел пожар в бане, сообщает МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 19 апреля в садоводческом товариществе "Вагоностроитель-2". На момент прибытия спасателей открытым огнем горела крыша.

На месте работали 15 пожарных, задействованы три автоцистерны. Помимо сотрудников МЧС, пожар ликвидировала добровольная дружина поселка Новогорский. Огонь потушили на площади 20 "квадратов".

"Огнем повреждены крыша и перекрытия. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Всего за сутки 19 апреля в Алтайском крае вспыхнуло 28 пожаров, шесть из них потушили в жилом секторе. В Барнауле произошло четыре пожара.